КИЕВ, 8 мая /ПРАЙМ/. Украина отправила на сезонные работы в Австрию около 200 человек, сообщил украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко.

Правительство Австрии ранее обратилось к Украине с просьбой об отправке более 800 сезонных работников.

"В Австрию вылетел латвийский чартер с 200 украинскими рабочими. Надеюсь, вскоре все логистические вопросы будут решаться без необходимости дополнительной координации со стороны правительства", — написал Пристайко в Twitter.

Ранее он обещал, что Киев окажут содействие в организации рейсов по отправке украинцев на сезонные работы. По его словам, такие запросы уже поступили к Украине из Финляндии, Австрии, Дании, Норвегии и других стран. Перед этим вице-премьер отмечал, что налаживание организованного выезда украинских сезонных работников за границу является частью общего процесса смягчения карантина из-за пандемии COVID-19.