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МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Продажи медицинских перчаток в интернет-магазине Wildberries в четверг 7 мая выросли втрое по сравнению с предыдущим днём, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"В последние дни мы отмечаем повышенный спрос на средства индивидуальной защиты. Так, заказы (медицинских — ред.) масок 7 мая по отношению к дню ранее выросли на 45%, а (медицинских — ред.) перчаток – на 200%. При этом мы не наблюдаем дефицита ни масок, ни перчаток на Wildberies", — сообщили в компании.

В Wildberries пояснили, что его партнеры осуществляют поставки средств индивидуальной защиты в плановом режиме, к тому же такие заказы имеют приоритетный порядок в отгрузке на склады, где в настоящий момент имеется в 30 раз больше медицинских масок по сравнению с началом апреля. Стоимость защитных масок у Wildberries зависит от их вида и материала, и в среднем цена за штуку составляет 28-60 рублей в наборе, уточнили в пресс-службе.

Компания также регулярно следит за ценами, которые поставщики устанавливают на площадке. "Стремимся не допускать злоупотреблений, связанных с неоправданным повышением цен с их стороны", — рассказали в пресс-службе. Покупатели интернет-магазина также могут пожаловаться на завышенную стоимость товара, а при необоснованном росте цены к продавцу могут быть применены различные меры? от временной приостановки продаж до снятия товара с сайта интернет-магазина, заключили в компании.

Как сообщила РИА Новости заместитель гендиректора по связям с индустрией Ozon Мария Заикина, в мае среднедневное число поисковых запросов по маскам и перчаткам на площадке выросло до 80 тысяч в день, что в пять раз выше показателей февраля. "В течение апреля мы неоднократно сталкивались с дефицитом масок и удлиннённым сроком поставок, но сейчас ситуация нормализовалась, и у нас есть запасы на фулфилмент-центрах, также мы делаем дополнительные закупки для поддержания ассортимента в условиях сильно возросшего спроса", — рассказала она.

Как, в частности, ранее сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в Москве с 12 мая в общественном транспорте и объектах торговли вводится "масочный" и "перчаточный" режим.

Wildberries — крупнейший, по версии журнала Forbes, онлайн-ритейлер России, работает на рынке 15 лет. География присутствия компании охватывает шесть стран — Россию, Польшу, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Армению. Оборот Wildberries в 2019 году вырос почти в 1,9 раза и достиг 223,5 миллиарда рублей. В компании работают свыше 36 тысяч человек.