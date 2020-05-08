ВАШИНГТОН, 8 мая /ПРАЙМ/. Суд в США обязал компанию Telegram Group Inc. предоставить Комиссии по ценным бумагам и рынкам США (SEC) информацию о продаже токенов Gram первым покупателям, говорится в решении судьи в судебной базе.

"Telegram представит SEC информацию о любых активах, переданных первичным покупателям в соответствии с договорами купли, и активах, полученных от первичных заказчиков в связи с расторжением договоров купли, как только такая информация будет доступна", — сказано в документе.

Кроме того, Telegram должен предоставить информацию о любых поправках к договорам купли, если таковые будут иметь место, и данные о банковских операциях, которые запросит комиссия.

Telegram в начале 2018 года сообщил о разработке блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram. За два закрытых инвестраунда в феврале и марте 2019 года компания привлекла 1,7 миллиарда долларов примерно от 200 инвесторов. Но в октябре Комиссия по ценным бумагам и рынкам (SEC) США сообщила, что подала иск к Telegram и ее филиалу в связи с проведенным ICO. По ее мнению, компания не зарегистрировала должным образом размещение криптовалюты, тем самым нарушив закон о ценных бумагах.

Ведомство потребовало, чтобы суд признал факт нарушения, наложил штрафные санкции на Telegram Group Inc и ее филиал TON Issuer Inc и взыскал полученные ими средства в пользу государства. Telegram в связи с этим решила отложить запуск блокчейн-платформы и криптовалюты до завершения суда в США, а именно до сегодняшнего дня. Американский суд отказал компании Telegram в апелляции на временный запрет передавать Gram покупателям.

Компания Telegram Group Inc и ее филиал TON Issuer Inc предложили инвесторам получить возмещение в размере 72% первоначальных инвестиций из-за отсрочки запуска проекта Telegram Open Network (TON).