МОСКВА, 9 мая /ПРАЙМ/. Советский союз за годы Великой отечественной войны из всего вооружения больше всего ввез винтовок, карабинов и пистолетов-пулеметов, следует из данных Росстата.

Росстат выпустил к 75-летию Победы второе издание статистического сборника "Великая Отечественная война". Как указано в сборнике, начиная с 22 июня 1941 года и по конец 1945 года СССР импортировал 142,6 тысячи винтовок и карабинов. Также было ввезено 122,9 тысячи пистолетов-пулеметов — подавляющая доля была поставлена из США по ленд-лизу.

На третьем месте по величине импорта оказались боевые самолеты — их было ввезено почти 18,8 тысячи. Основная часть — также по ленд-лизу из США. Больше всего вооружения в целом было импортировано в 1942 году.

Росстат описал пути, по которым грузы поставлялись в СССР по ленд-лизу. Основной объем грузов шел по тихоокеанскому маршруту — из портов Калифорнии в порты советского Дальнего Востока и далее по железной дороге через Сибирь вглубь страны. Летом 1942 года начал действовать воздушный коридор "Аляска–Сибирь". Также действовал морской маршрут от атлантического побережья США вокруг Африки, затем через Индийский океан к портам Ирана и далее к сухопутной границе СССР.

Наконец, был опасный маршрут: вокруг Скандинавского полуострова в Мурманск, Архангельск, Северодвинск и Полярный. По нему прошла четвертая часть всех поставок и основное количество нефтепродуктов, перевозимых танкерами.