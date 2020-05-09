МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 10 817, до 198 676, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 10 817 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 4 399 (40,7%) без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрировано 198 676 случаев (+5,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 5667, Подмосковье — 1075, в Санкт-Петербурге — 425.

За последние сутки в России подтверждены 10 817 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

"Распределение по субъектам: Москва — 5667, Московская область — 1075, Санкт-Петербург — 425", — говорится в сообщении.

Также 294 случая зарегистрированы в Нижегородской области, 121 в Свердловской области, 106 в Красноярском крае, 102 в Волгоградской области.

За сутки в РФ выписаны рекордные 5 308 человек, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 31 916 человек.

В России за сутки умерли 104 человека с COVID-19, за все время скончались 1 827, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



