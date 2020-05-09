БУЭНОС-АЙРЕС, 9 мая /ПРАЙМ/. Жесткий карантин, введенный в Сальвадоре, приведет к потере 20 тысяч рабочих мест только в экспортном секторе, считает Корпорация экспортеров Сальвадора (Coexport).

"Экспорт жизненно важен для экономического развития нашей страны по доходам и рабочим местам, которые он генерирует, однако из-за наложенных ограничений он понесет серьезный ущерб, который оценивается в 20% доходов и 20 тысяч рабочих мест к концу года", — говорится в заявлении.

Организация просит включить экспортеров в список тех, кому разрешено работать во время карантина.

В Сальвадоре с 7 мая и в течение 15 дней действует жесткий карантин. Гражданам разрешено выходить в магазин два раза в неделю в зависимости от номера, на который заканчивается их удостоверение личности, запрещается перемещение между муниципалитетами и районами.

Общественный транспорт в стране остановлен. Владельцы магазинов, аптек и поставщики продуктов питания, которым разрешено работать в карантин, должны сами обеспечить транспортом своих сотрудников. При этом для работников здравоохранения, а также для больных хроническими заболеваниями, раком, диабетом предоставят бесплатный транспорт от государства, который будет доступен 24 часа.