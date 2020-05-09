МОСКВА, 9 мая /ПРАЙМ/. Индекс самоизоляции в Москве в субботу вечером на уровне 4,0, это значит, что на улице почти никого, следует из данных "Яндекса".

"Яндекс" в конце марта сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5 — чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "?на улицах много людей" до 5 — "?все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

По состоянию на 21.20 мск индекс самоизоляции в Москве составлял 4,0, это означает, что на улицах столицы почти никого нет. Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечалось в Зеленограде (4,1), самое низкое — в Ногинске (3,4).

Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек, в целом, на 21.20 мск дома находилась значительная часть жителей. Самое высокое значение индекса в это время наблюдалось в Красноярске (местное время 01.20) — 4,4, самое низкое – в Казани, индекс на уровне 3,4.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения, свыше 260 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.