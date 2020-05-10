МОСКВА, 10 мая /ПРАЙМ/. Продажи товаров для занятия спортом в России на фоне режимов самоизоляции выросли более чем вдвое, сказано в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Эксперты сравнили агрегированные данные о продажах, поступающие с более чем 900 тысяч касс со всей России, и сравнили полученные результаты с данными за прошлый год.

"Средний чек покупки спорттоваров составил 4929 рублей, что на 74% выше, чем в прошлом году. Объем продаж вырос на 133%, число покупок увеличилось на 34%", — подсчитали аналитики.

При этом средняя стоимость покупки товаров, относящихся к электронике, в апреле составила 6698 рублей, что на 41% выше, чем в прошлом году. Однако число таких покупок уменьшилось на 28%, и объем продаж увеличился лишь на 2%.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Большинство субъектов РФ ввело режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.