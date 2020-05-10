МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов расширил возможности регионов по использованию средств, выделенных на борьбу с коронавирусом, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты правительства Российской Федерации", — говорится в документе.

Как уточняется в пояснительной записке, теперь регионы смогут направлять средства, выделенные из резервного фонда правительства, на дополнительное оснащение медучреждений оборудованием для лучевой диагностики коронавируса и на проведение такой диагностики.

Отмечается, что речь идет как о действующих, так и о перепрофилируемых больницах и клиниках. В общей сложности из резервного фонда правительства регионам выделено свыше 65,8 миллиардов рублей. Первый транш – 33,4 миллиарда рублей – поступил в марте, второй – 32,4 миллиарда рублей – в апреле.

Эти средства можно использовать для создания коечного фонда, оснащения больниц оборудованием для помощи больным с коронавирусом, в том числе системами снабжения кислородом, а также для обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты.