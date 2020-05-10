МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 11 012, до 209 688, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 111 012 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 42,4% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрировано 209 688 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 5 551, Подмосковье — 1 133, в Санкт-Петербурге — 414.

Также 262 случая зарегистрированы в Нижегородской области, 139 в Свердловской области, 119 в Волгоградской области, 99 в Краснодарском крае, 93 в Дагестане.

За сутки в РФ выписаны 2 390 человек, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 34 306 человек.

В России за сутки умерли 88 человек с COVID-19, за все время скончались 1 915, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.