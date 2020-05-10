ВАШИНГТОН, 10 мая /ПРАЙМ/. Уровень безработицы в США на фоне пандемии коронавируса достигнет дна в мае-июне и составит более 20%, заявил в воскресенье экономический советник Белого дома Кевин Хассетт.

"Да, это примерно то, что мы ожидаем (что уровень безработицы достигнет дна в мае-июне — ред.). Я ожидаю, что это будет более 20%, к сожалению", — сказал он в эфире телеканала CBS, отвечая на соответствующий вопрос.

В пятницу данные по безработице в США за апрель показали, что она обновила рекорд с 1940 года и подскочила до отметки в 14,7% с мартовских 4,4%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики уменьшилось на рекордные 20,5 миллиона.

Минтруда США публикует ежемесячную статистику по уровню безработицы в стране с 1948 года. До этого ведомство публиковало только ежегодные данные. Согласно им, в 1933 году, во время Великой депрессии, безработица в США достигла абсолютного максимума в 24,9%. Если смотреть ежемесячные данные минтруда США с 1948 года, то максимальный уровень безработицы в стране был отмечен в ноябре и декабре 1982 года — 10,8%.

В то же время Национальное бюро экономических исследований (NBER) публикует ежемесячную статистику с 1929 года, и, по его данным, на отметках 14-15% безработица в США находилась в мае-июле 1940 года, а в мае 1933 года она составляла 25,6%.

Минтруда публикует ежемесячную статистику по числу рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики с 1939 года, и предыдущий рекорд снижения был установлен в сентябре 1945 года, тогда было зафиксировано падение показателя на 1,959 миллиона.

Министерство также сообщило, что почасовая заработная плата в стране в апреле выросла на 7,9% в годовом выражении и составила 30,01 доллара. В месячном выражении она увеличилась на 1,34 доллара.