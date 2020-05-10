ВАШИНГТОН, 10 мая /ПРАЙМ/. Экономический советник Белого дома Кевин Хассетт признался, что ему страшно ходить в столичную резиденцию президента из-за коронавируса.

"Я практикую "агрессивное" социальное дистанцирование, я ношу маску, когда считаю это необходимым. На работу ходить страшно. Еще в марте я не работал в Белом доме и думаю, что был бы в гораздо большей безопасности, если бы сидел дома, а не ходил в западное крыло (Белого дома, где проходят совещания с президентом – ред.). Но сейчас время, когда надо сделать шаг вперед и служить стране", — сказал он в воскресенье в эфире телеканала CBS.

На этой неделе у ряда сотрудников Белого дома обнаружили коронавирус, после чего там были усилены меры предосторожности.

Из-за контакта с зараженными в добровольную самоизоляцию ушли директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд и глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, которые были в составе специальной рабочей группы по координации действий в борьбе с COVID-19. Группа под руководством вице-президента Майка Пенса ежедневно собирается в Белом доме, в ее работе принимает участие и президент Дональд Трамп.

Трамп и Пенс тестируются на коронавирус ежедневно, при этом оба отказываются от ношения защитных масок, официально рекомендованных для защиты от коронавируса в США. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные о пандемии коронавируса, число заболевших COVID-19 в США превысило 1,3 миллиона человек, более 78 тысяч скончались.