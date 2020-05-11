МОСКВА, 11 мая /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание, где рассмотрит вопрос о продлении нерабочих дней в России в связи с эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.

В воскресенье о том, что у президента запланировано совещание РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

НЕРАБОЧИЕ ДНИ

Указом от 2 апреля Путин установил с 4 по 30 апреля включительно нерабочие дни с сохранением зарплаты. Позже он продлил режим самоизоляции до 11 мая. Также губернаторам регионов надлежало "обеспечить разработку и реализацию комплекса ограничительных и иных мероприятий", в частности, установить особый порядок передвижения и ограничить деятельность отдельных организаций.

Ранее Путин поручил подготовить к 5 мая рекомендации по постепенному выходу из режима ограничений. Роспотребнадзор совместно с рабочей группой Госсовета разработал план, который подразумевает три этапа выхода из режима самоизоляции.

На первом предполагается возобновить работу небольших непродовольственных магазинов и предприятий сферы услуг. Магазинам можно будет открыться, если площадь торгового зала не превышает 400 квадратных метров и у него есть отдельный вход. Число посетителей будет ограничено — не больше одного человека на 4 квадратных метра. Также данный этап подразумевает прогулки на улице, но только по двое. Можно будет заниматься спортом на свежем воздухе, но тоже не более чем по двое, дистанция между людьми должна будет составлять как минимум пять метров.

На втором этапе смогут открыться магазины площадью до 800 квадратных метров. Ограничение числа посетителей останется прежним, сохранится и требование отдельного входа. Кроме того, возможным станет открытие отдельных образовательных организаций.

На последнем этапе смогут открыться все магазины и предприятия сферы услуг, ограничений по площади и количеству посетителей больше не будет. Смогут открыться и кафе, но только между столиками будет 1,5-2 метра или перегородка. Также можно будет работать всем образовательным учреждениям и гостиницам.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Ранее кабмин принял меры поддержки бизнеса в условиях пандемии. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей может рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запущены специальные кредитные программы.

В середине апреля Путин поручил правительству начать подготовку новых мер поддержки экономики. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с 12 мая в Москве начнется первый этап смягчения ограничительных мер для промышленных предприятий и строек, остальные ограничения продлеваются до 31 мая. Кроме того, с 12 мая в общественном транспорте, магазинах и на работе обязательно ношение перчаток и масок.