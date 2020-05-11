МОСКВА, 11 мая /ПРАЙМ/. Россияне во время самоизоляции в апреле в 1,5 раза чаще покупали фильмы в онлайн-кинотеатрах, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Аналитики кредитной организации изучили все операции в своей эквайринговой сети, одной из крупнейших в России, в сегментах "онлайн-обучение" и "онлайн-кинотеатры" и сравнили полученные данные за март и апрель с показателями за предшествующие месяцы.

"По данным эквайринговой сети банка "Русский Стандарт", прирост операций в сегменте "онлайн-обучение" в апреле 2020 года относительно марта 2020 года составил 3%, и 55% – в сегменте "онлайн-кинотеатры". Примечательно, что операций по оплате дистанционного обучения в апреле текущего года в девять раз больше, чем в апреле прошлого года", — подсчитали аналитики.

Анализ эквайринговой сети также показал, что с 11 по 31 марта на 291% увеличилось количество операций оплаты услуг образования по сравнению с февралем. В прошлом году эта цифра составляла всего 12%. А рост общего числа операций в сегменте "онлайн-кинотеатры" за аналогичный период марта относительно февраля составил 170%.