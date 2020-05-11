МОСКВА, 11 мая /ПРАЙМ/. Министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед аль-Джаадан заявил, что королевство приостанавливает с июня выплату прожиточного минимума и повышает с июля налог на добавленную стоимость в три раза в рамках сокращения государственных расходов на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть, сообщает саудовское агентство SPA.

Министр отметил необходимость сокращения государственных расходов и принятия мер по стабилизации доходов от нефти. По его словам, вызванный пандемией коронавируса кризис привел к трем экономическим шокам – падению спроса на нефть, приостановлению экономической деятельности на местах и незапланированным расходам, которые потребовали увеличения объема помощи сектору здравоохранения со стороны государства.

Аль-Джаадан подчеркнул, что министерство финансов королевства совместно с министерством экономики и планирования представило ряд мер, среди которых, в частности, приостановление выплаты прожиточного минимума с июня и повышение налога на добавленную стоимость с 5 до 15% с июля.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.