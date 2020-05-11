МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 11 656, до 221 344, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России выявлено 11 656 ноавхслучаев коронавирусной инфекции COVID-19 – в 84 регионах, в том числе выявлено активно 46,5% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрировано 221 344 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 6 169, Подмосковье — 1 079, в Санкт-Петербурге — 307.

Также 291 случай зарегистрирован в Нижегородской области, 164 в Смоленской области, 119 в Дагестане.

За сутки в РФ выписаны 5 495 человек, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 39 801 человек.

В России за сутки умерли 94 человека с COVID-19, за все время скончались 2 009, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.