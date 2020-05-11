МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Злоумышленника, обокравшего в Москве квартиру бывшей супруги бизнесмена Олега Дерипаски Полины Юмашевой, задержали, похищенное возвращено, сообщил РИА Новости представитель Юмашевой.

Ранее СМИ сообщили, что в квартиру Юмашевой проникли через балкон, после чего разбили сейф и похитили деньги и драгоценности.

"Благодаря оперативным действиям правоохранительных органов преступник был задержан по горячим следам. В настоящее время он дает признательные показания. Похищенное возвращено", — сказал он.