МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Руководство немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn ведет переговоры с правительством Германии о предоставлении помощи в связи с пандемией COVID-19, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

Сообщается, что потери Deutsche Bahn вместе с дочерними предприятиями Arriva и Schenker в период с 2020 по 2024 год могут составить 11 миллиардов евро. При более негативном сценарии эта сумма может достигнуть 13,5 миллиарда евро. Согласно внутренним документам Deutsche Bahn, в этом году продажи компании упадут примерно на 8 миллиардов евро.

Совет директоров компании ведет переговоры с федеральным правительством о предоставлении помощи. По данным источников издания в правительстве, одним из вариантов поддержки со стороны государства может стать вливание 5 миллиардов евро нового капитала. Кроме того, рассматривается возможность повышения лимита задолженности. В настоящее время, как пишет газета, он составляет 20 миллиардов евро, и компания уже превысила его.

Для поддержки крупных концернов в Германии был сформирован стабилизационный фонд в размере почти 600 миллиардов евро. Кроме того, были приняты дополнительные меры, например, замораживание арендной платы, упрощенная процедура доплаты предприятиям, которые переведут своих сотрудников на сокращенный рабочий день, кредитные программы для бизнеса и самозанятых граждан.