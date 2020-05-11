МОСКВА, 11 мая /ПРАЙМ/. Правительство Аргентины продлило до 22 мая срок действия предложения держателям аргентинского госдолга об обмене облигаций внешнего займа, сообщает министерство экономики страны.

Эта дата соответствует гипотетическому моменту наступления частичного дефолта в стране, если не будет достигнуто соглашение с держателями.

"Аргентинская Республика продлевает конечный срок действия предложения", — говорится в сообщении министерства экономики.

Новая конечная дата, предложенная правительством Альберто Фернандеса, истечет в 17.00 по нью-йоркскому времени 22 мая (0.00 мск 23 мая).

"При условии, что республика, помимо всего прочего, больше не продлит конечный срок действия и не завершит предложение раньше установленного срока, срок предложения продлевается до нового истечения", — добавляется в сообщении.

В апреле стало известно, что Аргентина направила своим кредиторам предложение о реструктуризации долга общим объемом 83 миллиарда долларов. Позднее, в конце апреля, газета La Nacion сообщила со ссылкой на решение кредиторов, что три группы держателей аргентинского долга, включающие в себя крупные инвестиционные фонды, отвергли предложение правительства страны по реструктуризации. В свою очередь Международный валютный фонд (МВФ) выразил надежду на то, что правительству Аргентины удастся договорится с кредиторами о реструктуризации суверенного долга.

Власти страны ведут переговоры по реструктуризации долга, чтобы стабилизировать ситуацию. ВВП в 2020 году, по оценке МВФ, упадет на 5,7 (вместо 1,3%, как ожидалось в октябре). При этом в 2021 году ожидается рост на 4,4%. Фонд не приводит оценок по инфляции в Аргентине, которая является одной из самых высоких в регионе.

Миссия МВФ, которая работала в Аргентине с 12 по 19 февраля, признала долговую нагрузку страны чрезмерной. При этом фонд выразил желание продолжить переговоры с властями Аргентины по вопросу дальнейшей экономической стабилизации.

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявлял, что стране будет тяжело справиться с выплатой долгов, хотя она и не отказывается от обязательств. Подтверждением этого стал дефолт, который Аргентина допустила по казначейским векселям в долларах — платежи по ним отложены до 31 августа 2020 года.

В конце июня 2018 года фонд одобрил кредит Аргентине в 50 миллиардов долларов по схеме stand-by. Затем, в конце октября, МВФ согласовал увеличение общего размера программы финансирования страны до 56,3 миллиарда долларов.