МОСКВА, 11 мая /ПРАЙМ/. Объявленные президентом РФ Владимиром Путиным меры государственной поддержки предпринимателям помогут рестораторам с детьми, но не помогут ресторанному бизнесу, считает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.

Путин в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ озвучил пакет мер по поддержке бизнеса и семей с детьми. В частности, он предложил полностью списать налоги и страховые взносы малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, за II квартал. Путин также объявил о запуске с 1 июня специальной кредитной программы поддержки занятости под 2%. Если компания сохранит занятость на уровне 90%, весь кредит и проценты по новой программе спишут.

"Это поможет тем рестораторам, у которых есть маленькие дети. Очень хорошая мера по детям, молодцы. Что касается бизнеса, то, к сожалению, с ресторанным бизнесом эти меры все пройдут мимо", — сказал Миронов РИА Новости.

"Здорово, что будут списаны все налоги за второй квартал, но рестораны во втором квартале не работают, поэтому нет налогов, которые надо списывать. Если бы списали налоги за первый квартал, было бы замечательно", — пояснил собеседник агентства.

Миронов также заметил, в России практически не осталось ресторанов, которые сохранили численность персонала на уровне 90%, то есть воспользоваться специальной кредитной программой в полной мере они не смогут. "Ресторанный бизнес специфичен: очень много приезжих, люди просто разъехались. Никто не будет несколько месяцев сидеть и ждать, когда рестораны откроются. Даже те рестораторы, которые пытались никого увольнять, они все равно потеряли большую часть своего состава, они просто разъехались по своим странам и городам", — пояснил он.

На сегодняшний день рестораны, в которых продается алкоголь, по-прежнему не могут претендовать на господдержку, хотя это одна из наиболее пострадавших от последствий коронавируса отраслей. "Кроме того, пока никто не отменил запрет на субсидии для ресторанов. Запрет из-за того, что мы торгуем подакцизным товаром, поэтому, к сожалению, весь пакет мер не для ресторанного бизнеса", — заключил эксперт.