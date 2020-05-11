МОСКВА, 11 мая /ПРАЙМ/. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев назвал важным шагом перечень поручений главы государства Владимира Путина по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в период распространения коронавируса, однако, по его мнению, эти меры должны относиться ко всем НКО.

Ранее Путин подписал перечень поручений по поддержке социально ориентированных НКО с учетом ограничений по коронавирусу.

"Несомненно, это очень важно. И Совет выступал с просьбами, с различными письмами, обращался в правительство, чтобы меры по отношению к малому и среднему бизнесу были расширены и на сектор НКО. И вот этот важный шаг сделан", — рассказал РИА Новости Фадеев.

При этом глава Совета отметил, что они будут продолжать предлагать распространить данные меры не только на социально ориентированные НКО, но и на весь сектор в целом.

"Потому что, конечно, надо приветствовать заботу о малом и среднем бизнесе, но вот если мастерская ремонтирует обувь в юридической форме ООО, то значит, (она — ред.) получит помощь, а если это детский сад какой-нибудь в форме АНО, то помощь не получит. Здесь есть еще над чем работать. И мы эту работу продолжим", — добавил он.