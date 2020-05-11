МОСКВА, 11 мая /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин вновь обратился к россиянам: на этот раз он объявил о прекращении всеобщего периода нерабочих дней, введенных из-за эпидемии коронавируса, и о начале постепенного выхода из режима ограничений, а также озвучил новые меры поддержки экономики и граждан, в том числе семей с детьми, индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Он подчеркнул, что отмена ограничительных мер не станет быстрой, соответствующие решения будут принимать регионы, исходя из конкретной ситуации на местах. И в этом вопросе им предстоит "пройти между Сциллой и Харибдой", не забегая вперед, но и не уклоняясь от ответственности.

Очередное совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране в понедельник традиционно прошло в режиме видеоконференции, участие в нем приняли главы всех регионов и руководители ведомств.

НЕРАБОЧИЙ ПЕРИОД ПОЗВОЛИЛ ЗАТОРМОЗИТЬ ЭПИДЕМИЮ

"Сегодня, 11 мая, истекает ранее объявленный период нерабочих дней. В общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель. Эта экстраординарная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии", — сообщил Путин.

По его словам, полученный временной ресурс власти использовали для повышения готовности системы здравоохранения на случай обострения ситуации. Число специализированных коек возросло с 29 тысяч до 130 тысяч, был сформирован запас оборудования и техники, уточнил он.

Президент заверил, что в каждом регионе страны сейчас есть все необходимое для оказания специализированной помощи людям с тяжелыми осложнениями. За прошедшие недели также удалось на порядок увеличить масштабы тестирования, к середине мая количество проводимых тестов планируется нарастить до 300 тысяч в сутки.

Все предпринятые меры сейчас позволяют переходить к следующему периоду борьбы с эпидемией — к началу поэтапного выхода из режимов ограничений, заявил Путин. Вместе с тем, он подчеркнул, что "такой выход не может быть одномоментным".

"Мы начинаем постепенно, очень аккуратно, осторожно, но выходить из режима ограничений. Завершается период нерабочих дней, который был объявлен по всей стране. Да, для ряда территорий, их отдельных предприятий ограничения пока сохраняются. Уверен, вы хорошо знаете ситуацию в своем регионе и в этом случае отнесетесь к таким решениям с пониманием", — обратился Путин к гражданам страны.

Президент также призвал людей быть предельно острожными, а глав регионов попросил везде, где это допустимо, предоставить жителям возможность выходить из дома, гулять с детьми, заниматься спортом — при соблюдении всех требований безопасности.

ПОЭТАПНЫЙ ВЫХОД ИЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Президент подчеркнул, что планы выхода из режимов ограничений в регионах должны учитывать реальную ситуацию на местах и требования безопасности, при этом решающее слово здесь принадлежит врачам и специалистам.

"Главы регионов опираясь на анализ ситуации, на мнение главных санитарных врачей, будут принимать решения о характере ограничительных и профилактических мер, о том как, в какой последовательности их можно постепенно смягчать или сохранять, а если этого требует обстановка – может быть, даже и дополнять", — сказал он.

Путин отметил, что опыт многих регионов, в том числе Москвы, показывает, что есть возможность обеспечить их устойчивую и безопасную деятельность, даже в сложных эпидемиологических условиях.

"Но, повторю: это должны быть детально просчитанные решения глав субъектов федерации. Опасно безрассудно забегать вперед. Но и сидеть сложа руки, уклоняясь от ответственности, также нельзя. Нужно пройти между Сциллой и Харибдой", — заявил глава государства.

Он обратил внимание на то, что с 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается, "но не завершается борьба с эпидемией". По его словам, пока опасность сохраняется, причем даже там, где сейчас ситуация относительно благополучная. Путин заявил, что "нельзя допустить срыва, отката назад, новой волны эпидемии и роста тяжких осложнений". Он также признал, что "выход из режимов ограничений быстрым не будет", а потребует значительного времени.

НЕ ТРЕПАТЬ НЕРВЫ МЕДИКАМ

В своей речи президент отдельно остановился на работе медиков. Он подчеркнул, что руководители всех уровней сегодня "обязаны помочь медицинским работникам, обеспечить их всем необходимым и тем более не трепать им нервы, не отнимать их драгоценное время на излишнюю отчетность и лишние проверки".

Путин упомянул, что уже больше месяца назад предложил установить специальную федеральную выплату медикам, которые работают с больными коронавирусом. Но, по имеющимся у него данным, пока эти выплаты осуществлены только в 56 регионах, а "на руки" их получили 56 тысяч человек. "Это меньше половины из числа тех медработников, кому начислены такие выплаты", — указал он.

Президент поручил наладить работу так, чтобы до 15 мая все медработники получили положенные им выплаты за апрель, и пообещал лично проверить состояние дел по этому вопросу в каждом регионе. Он заверил, что будет держать на контроле и вопрос о дополнительных страховых гарантиях медицинским работникам.

В ходе выступления Путин также поручил органам власти строго следить за соблюдением всех санитарных требований и мер профилактики на всех этапах вплоть до полного завершения эпидемии.

"Разумеется, по всей стране пока исключаются любые массовые мероприятия. И, конечно, всем надо строго выполнять санитарные правила. Это касается работы организаций, предприятий, магазинов, сферы услуг, транспорта. Режим повышенной безопасности должен сохраняться и для людей старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями", — указал президент РФ.

Он поручил уделить особое внимание работе интернатов и домов престарелых, а также обратил внимание на риски, которые несут сотрудники социальных учреждений. В связи с этим принято решение установить для таких работников специальную федеральную доплату на три месяца.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ К РАБОТЕ

Путин заявил, что с 12 мая везде, где это возможно, необходимо создать условия для восстановления работы предприятий базовых отраслей экономики – это строительство, промышленность, сельское хозяйство, связь, энергетика, добыча полезных ископаемых. При этом главы регионов по согласованию с правительством смогут ограничивать или временно приостанавливать деятельность предприятий, если там объективно невозможно обеспечить меры санитарной безопасности.

"Если такое решение принято, за сотрудниками предприятий, деятельность которых пока приостановлена, как и прежде, сохраняется заработная плата. Это принципиальное требование. Поручаю главам регионов держать этот вопрос на контроле", — добавил президент.

Он также указал, что принятые ранее меры поддержки пострадавших отраслей и предприятий власти обязательно сохранят. "Но сейчас, в момент перехода к восстановлению деловой жизни, мною принято решение о новом пакете мер по поддержке граждан и экономики. Мы с правительством это все подробно проработали", — заявил Путин.

По его словам, предлагаемые новые меры поддержки "носят абсолютно беспрецедентный, масштабный характер". "Думаю, что никогда, наверное, в новейшей истории государство не выделяло таких ресурсов на поддержку наших людей и отдельных отраслей экономики. Не припомню такого. Даже в сложные 2008-2009 годы, в годы мировых финансовых и экономических кризисов", — сказал президент РФ.

Он уточнил, что эти решения готовились совместно и "признаны не только целесообразными, но и возможными к исполнению". "Но это значит, что они должны быть исполнены. Прошу вас отнестись к этому самым серьезным образом", — обратился Путин к участникам совещания.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Президент признал, что эпидемия и вызванные ею ограничения сильно ударили по экономике и социальной сфере, нанесли урон благосостоянию миллионов граждан. Путин озвучил новые меры поддержки людей и попросил тех, кого предлагаемые меры напрямую затронут, особо обратить на них внимание. "Все должны знать свои права, а органы власти их, безусловно, обеспечить", — пояснил он.

В первую очередь президент остановился на новых мерах помощи семьям с детьми. "С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", — сообщил Путин.

Семья сможет обратиться с заявлением на получение такой единовременной помощи уже с 12 мая дистанционно с помощью портала "Госуслуги" или через отделение Пенсионного фонда.

Также президент распорядился установить для всех российских семей с детьми в возрасте до трех лет дополнительные выплаты в 5 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка; ранее такие выплаты были положены только семьям, имеющим право на материнский капитал.

"Предлагаю в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 3375 рублей до 6751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты. И, как правило, это молодые родители, молодые мамы. Важно их поддержать", — сообщил Путин.

Он подчеркнул, что для получения такой поддержки не должно вводиться каких-то формальных критериев, — помощь должны получить все, кто в ней нуждается. "В общей сложности с учетом сегодняшних и ранее принятых решений такую поддержку получат 27 миллионов российских детей, от младенцев до учеников школ", — указал президент.

ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

Отдельно он остановился на проблеме растущей безработицы. Согласно последним данным, число официально зарегистрированных безработных в стране достигло 1,4 миллиона человек, что вдвое больше, чем в начале апреля, подчеркнул президент. В связи с этим Путин попросил кабмин подготовить решения по стабилизации рынка труда и поддержке безработных. Они будут обсуждаться на отдельном совещании до конца мая.

Президент обозначил ключевую задачу в этой сфере — максимально снизить риски дальнейшего роста безработицы. В этом контексте одним из ключевых приоритетов он назвал исполнение уже принятых мер поддержки экономики, а также озвучил ряд новых шагов для помощи бизнесу.

"Предлагаю с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости. Воспользоваться ею смогут все предприятия в пострадавших отраслях, а также социально ориентированные НКО. Потенциально эта мера позволит поддержать 7 миллионов рабочих мест", — сказал глава государства.

Путин отметил, что такой кредит можно будет использовать достаточно гибко – и на выплату зарплат сотрудников, и, например, на погашение ранее взятого беспроцентного зарплатного кредита. Вместе с тем, президент поручил кабмину контролировать соблюдение ключевого принципа: предприятия должны направлять полученные ресурсы в первую очередь на обеспечение выплаты зарплат.

"Должны быть исключены, полностью исключены и разного рода махинации вроде создания фиктивных, так называемых "бумажных" рабочих мест или рабочих мест с зарплатами ниже МРОТ. Прошу за этим строго следить", — обратился Путин к коллегам по правительству.

Также он упомянул о введенной ранее отсрочке по налогам и страховым платежам для предприятий пострадавших отраслей. "Но только простого переноса фискальных платежей на будущие периоды сегодня тоже явно недостаточно. Поэтому предлагаю такие платежи за второй квартал нынешнего года полностью списать, за исключением НДС", — сказал президент, уточнив, что эта мера распространится на индивидуальных предпринимателей, малый и средний бизнес, социально ориентированные НКО.

Еще одна новая мера поддержки коснется самозанятых граждан. "Предлагаю вернуть самозанятым гражданам их налог на доход, уплаченный в 2019 году, в полном объеме", — заявил Путин. Кроме того, добавил он, всем самозанятым будет предоставлен так называемый "налоговый капитал" в размере одного МРОТ, за счет которого они смогут в этом году проводить налоговые платежи, не отвлекая собственные средства.

Президент заявил также о необходимости снизить фискальное бремя на индивидуальных предпринимателей, которые заняты в наиболее пострадавших отраслях. "Предлагаю в этом году предоставить им налоговый вычет в размере одного МРОТ в отношении страховых взносов, тем самым также дополнительно поддержать их в этот сложный период", — отметил он.

Также Путин поручил направить 12 миллиардов рублей на докапитализацию госструктур, которые оказывают микрофинансовую поддержку индивидуальным предпринимателям, семейным предприятиям и небольшому бизнесу.