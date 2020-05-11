МОСКВА, 11 мая – РИА Недвижимость. Девелоперы, осуществляющие свою деятельность на территории Московской области, смогут приступить к работе не раньше 18 мая, сообщил РИА Недвижимость глава областного Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Ранее в Подмосковье было приостановлено строительство детских садов, школ, а также многоквартирных домов. Исключения составили объекты, возводимые в рамках национальных проектов, а также строительство медицинских комплексов и предприятий непрерывного действия, направленное на обеспечение жизнедеятельности граждан. На прошлой неделе в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о том, что застройщики могут приступить к возобновлению работ 12 мая, однако в понедельник объявил, что ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены на одну неделю.

"В своём обращении Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев заявил, что некоторые ограничения в работе экономики региона будут продлены до 18 мая. Это коснётся и строительной отрасли, возобновление работы которой, планировалось с 12 мая., в сегодняшних реалиях необходимо дополнительное время для того, чтобы сбалансировать и привести в норму некоторые показатели работы региона, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции", — сказал Гарибян.

Он добавил, что специалисты Главного управления государственного строительного надзора со своей стороны окажут любую методологическую и иную помощь строительным организациям в подготовке к возобновлению работ.

"Уверен, застройщики Подмосковья с пониманием отнесутся к сложившейся ситуации ", — добавил собеседник агентства.

В апреле власти Московской области установили правила работы строек региона в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Соответствующий стандарт организации работы на стройплощадках утвердил зампред областного правительства Максим Фомин.