МОСКВА, 12 мая — РИА Недвижимость. Все строительные работы, кроме текущего и капитального ремонта в жилых домах, планируется возобновить на территории Москвы со вторника, 12 мая.

Временное ограничение на проведение стройработ, кроме медицинских и транспортных объектов, а также предприятий непрерывного цикла, было установлено практически одновременно властями Москвы и Московской области в середине апреля в целях борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

В ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным 6 мая мэр столицы Сергей Собянин заявил, что считает возможным разрешить работу строительных предприятий на территории города с 12 мая. Путин поддержал предложение Собянина и сказал, что планы открытия значительного количества предприятий, прежде всего промышленности и стройки, "абсолютно обоснованы".

Позже в своем личном блоге мэр Москвы объяснил, что ослабление ограничений, введенных в городе из-за коронавируса, начато со строек из-за того, что строители и сотрудники промышленных предприятий "практически не контактируют с потребителями" и работают в относительно замкнутых рабочих пространствах.

При этом градоначальник подчеркнул, что работа стройплощадок должна быть организована в соответствии с жесткими требованиями санитарно-эпидемиологического режима. В частности, на рабочие места могут вернуться только те сотрудники строительных компаний, чье присутствие в офисах и на стройках необходимо по технологическим причинам.

По распоряжению мэра, на работу не должны выходить люди с хроническими заболеваниями и беременные женщины, а также лица с повышенной температурой и признаками ОРВИ. Всем возобновившим свою деятельность работникам следует использовать средства индивидуальной защиты – маски, респираторы и перчатки, а их работодатели обязаны обеспечить регулярное выборочное тестирование своих сотрудников на наличие новой коронавирусной инфекции.

При несоблюдении этих требований предприятия и строительные площадки будут закрываться, предупредил Собянин. Контроль соблюдения санитарных требований будет обеспечивать Роспотребнадзор.

Планировалось, что с 12 мая возобновится и строительство в Подмосковье при условии соблюдения требований безопасности, однако глава региона Андрей Воробьев в своем Instagram-аккаунте написал, что в области ограничения по работе экономики будут продлены до следующего понедельника 18 мая.

Как позже уточнил РИА Недвижимость глава подмосковного Главгосстройнадзора Артур Гарибян, это касается и строителей. В любом случае застройщики, осуществляющие свою деятельность на территории Московской области, будут обязаны проинформировать региональные власти о возобновлении работ на строительных объектах.

В свою очередь представители девелоперских компаний московского региона сообщили, что готовы к оперативному возобновлению строительных работ. По их словам, все процессы на стройплощадках были приостановлены таким образом, чтобы в случае их возобновления можно было вернуться к прежним темпам в течение нескольких дней.