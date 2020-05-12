ВАШИНГТОН, 12 мая /ПРАЙМ/. США не заинтересованы в обсуждении новых более выгодных для Китая условий торгового соглашения между двумя странами, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Нет, даже близко нет, я не заинтересован", — сказал президент США, когда его спросили, заинтересован ли он в обсуждении с Китаем более выгодной для Пекина торговой сделки. Его попросили прокомментировать сообщения СМИ о том, что КНР надеется вернуться к торговым переговорам с Вашингтоном для достижения более выгодного для себя соглашения по торговле.

"Мы подписали соглашение, я тоже слышал, что они хотят вернуться к переговорам, чтобы достичь более выгодной для себя сделки", — сказал Трамп. "Давайте посмотрим, смогут ли они следовать соглашению, которое они подписали", — сказал президент США.

Ранее на прошлой главы делегаций на торговых переговорах США и Китая вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов США Стивен Мнучин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили необходимость создания благоприятных условий для реализации первой фазы торговой сделки.

США и Китай 15 января подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон все же сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов. Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги.