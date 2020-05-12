МОСКВА, 12 мая /ПРАЙМ/. Гитара фронтмена Nirvana Курта Кобейна с одного из самых известных концертов группы выставлена на аукцион в США, стартовая цена лота составляет 1 миллион долларов, сообщается на сайте аукционного дома Julien's Auctions.

"Julien's Auctions…объявил, что гитара, на которой Курт Кобейн играл во время знаменитого выступления (группы) Nirvana MTV Unplugged In New York, будет продана на его мероприятии MUSIC ICONS (Легенды музыки)", — говорится на сайте аукционного дома.

В релизе аукциона отмечается, что Кобейн играл на этой электроакустической гитаре Martin D-18E 18 ноября 1993 года, примерно за пять месяцев до смерти. К гитаре прилагается ее оригинальный кейс, говорится в сообщении.

Сообщается, что аукцион пройдет 19 и 20 июня 2020 года в Беверли-Хиллз, а также онлайн на сайте аукционного дома.

Ранее на этом же аукционе продали кардиган, в котором Кобейн выступал на том концерте, он ушел с молотка за рекордные 334 тысячи долларов. Тогда же за 340 тысяч долларов была продана его гитара Fender Mustang, на которой он играл во время тура In Utero.