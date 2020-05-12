(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Протекционизм пошел в обход — После неудачных попыток погрузить нормы о расширении преференций для российских поставщиков в проект поправок Минфина к закону о госзакупках оборонно-промышленное лобби добивается их принятия через парламент — проекты уже направлены в Госдуму и правительство группой сенаторов и депутатов.

— Опоздавшим на карантин лучше не спешить — В ЦМАКП оценили, насколько успешно страны справляются с коронавирусом и как это повлияло на состояние экономики — в первую очередь глубину спада аналитики центра оценивали по снижению транспортной мобильности.

— Поддержка о двух концах — Правительство выделило 81 млрд рублей на давно обещанные субсидии малому и среднему бизнесу — эти деньги можно будет тратить прежде всего на выплату зарплат сохраненным работникам.

— Минус доходы плюс неопределенность — Во втором квартале 2020 года с учетом действующих двух пакетов правительственных мер поддержки экономики доходы граждан снизятся в годовом выражении на 20%.

— Чечня и Дагестан засиделись в лидерах — Чечня, Дагестан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Коми и Магаданская область стали самыми усидчивыми регионами с точки зрения соблюдения режима самоизоляции в период майских праздников.

— Трудовые небудни — Общероссийский режим "нерабочих дней" с 12 мая не будет продлен.

— Здесь русский дух, здесь вирус чахнет — Как Владимир Путин объявил об окончании неработы и рассказал, что за это будет.

— Бди в корень — Глава правительства Соединенного Королевства Борис Джонсон представил план поэтапного выхода страны из режима ограничительных мер, введенного из-за эпидемии коронавируса.

— Паны дерутся — у генацвале чубы трещат — После завершения эпопеи с определением места Михаила Саакашвили в команде президента Украины Владимира Зеленского стало ясно, что бывший грузинский лидер не ограничится внутриукраинской повесткой на посту главы исполкома Национального совета реформ.

— Украина воссоединилась со свободой — На Украине в понедельник вступило в силу распоряжение кабинета министров о начале ослабления карантинных мер.

— Шоферам дали зеленый свет — В Москве разрешили возобновить работу заказных перевозок, к которым формально относятся сервис личных водителей Wheely и премиальные тарифы агрегаторов такси, при условии, что они начнут передавать данные в городскую информационную систему.

— Бензин может перестать дешеветь — Оптовые цены на топливо в России выросли в мае на фоне восстановления цен на нефть.

— Рыбу признали исключительно российской — Федеральная налоговая служба (ФНС) изменила свое отношение к вычету НДС для экспортеров, добывающих рыбу в исключительной экономической зоне (ИЭЗ).

— Пенсионные фонды управились с пенсиями — По итогам прошлого года вознаграждение негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за управление пенсионными накоплениями граждан достигло 60 млрд руб., вдвое перекрыв показатель 2018 года.

— Пандемия требует залога — В Кредит Европа банке в связи с "низкой востребованностью" приостановили выдачу кредитов наличными.

— Кредиты попали под колеса — Почти четверть займов под залог автомобиля в марте—апреле были взяты для погашения других долгов, следует из данных сервиса CarMoney.

— Нефть подкрепили дивидендами — За прошедшую неделю фонды развитых стран лишились около $12 млрд инвестиций, фонды emerging markets потеряли почти $4,5 млрд.

— Российские комбайны обобрали в Казахстане — Как выяснил "Ъ", российские производители сельхозтехники пожаловались властям РФ на дискриминационные условия поставок на крупнейший экспортный рынок — Казахстан.

— Онлайн-кинотеатрам показался белый список — Онлайн-кинотеатры предложили Минкомсвязи внести свои ресурсы в белый список и обязать операторов связи не ухудшать качество доступа к ним даже в случае повышенной нагрузки на сеть.

— One Tower с видом на восток — Принадлежащий мэрии Москвы "Мосинжпроект" ведет переговоры с китайской CRCC об инвестициях в строительство самого высокого жилого небоскреба в Европе — башни One Tower.

— Абонентов рассчитают на 12.ru — Бизнесмен Евгений Ройтман, безуспешно пытавшийся построить в России пятого федерального оператора 4G, инвестировал 250 млн руб. в запуск виртуального оператора 12.ru, который будет оказывать услуги связи в обмен на покупки в торговых центрах.

— Безградусные перспективы — После стабилизации ситуации с наличием медицинских масок аптечные сети столкнулись с дефицитом термометров для измерения температуры тела.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Выход из выходных — Россия начинает постепенно выходить из режима ограничений, принятых из-за коронавируса.

— Баллы подождут — Рособрнадзор рассматривает возможность проведения Единого государственного экзамена в августе.

— Рак на карантин не уходит — Академик Андрей Каприн об онкопомощи во времена пандемии.

— Судимся в маске — Суды возобновляют свою работу практически в полном объеме.

— Умнее вируса — Главный эпидемиолог Чехии: Никто не знает, что будет завтра. Но человечество этот вирус не погубит.

— Помнить всё — Владимир Путин рассказал о своем понимании национальной идеи России.

— Погоны к дипломам — В этом году вузы Минобороны РФ выпустили более 12 тысяч офицеров, в том числе 10 тысяч лейтенантов.

— В системе мер — Правительство продолжает выпускать решения для поддержки экономики и отдельных организаций на фоне распространения коронавируса.

— Три шага к нормальной жизни — Роспотребнадзор разослал в регионы методические рекомендации по снятию ограничительных мер.

— Смягчению добавили количества — Банк России объявил о том, что готов оживить экономику через кредитование быстрее, чем все думали.

— Взыскательная публика — Приостановить введение нового порядка взыскания долгов с жителей, не оплачивающих коммунальные услуги, предлагает правительство РФ.

— Розничная торговля восстановится не раньше 2021 года — Объем продаж розничной интернет-торговли по итогам года может вырасти втрое — с 1,5 трлн до 4,5-5 трлн рублей.

— Баррель болеет от избытка — Снижение товарных запасов нефти в мире начнется только в третьем квартале 2020 года, такое мнение высказал заместитель министра энергетики Павел Сорокин в онлайн-интервью фонду "Росконгресс".

— Банки устоят, ставки – нет — Положение ряда банков в этом году может пошатнуть фактический провал розничного кредитования.

— Больше гречки — В начале мая на юге страны прошли долгожданные дожди. Они смогли отчасти нивелировать последствия предыдущей засухи и заморозков.

— Для преодоления кризиса потребуется до 8 триллионов рублей — Еще никогда в современной истории по решению правительств не останавливались целые сектора экономики, не сжимался так сильно, по сути, до нескольких позиций (продовольствие, медикаменты и т.д.), потребительский спрос.

— Стройка на карантине — На рынок недвижимости в 2020 году повлияют снижение спроса, рост себестоимости строительства и меры господдержки.

— Затормозили на спуске — Производство автомобилей в России по итогам 2020 года снизится на 20% от показателей 2019 года, а продажи — более чем на треть, прогнозируют эксперты.

— Явка – ноль — В Польше прошел срок назначенных в соответствии с конституцией выборов президента.

— Просто у меня COVID — Нюта Федермессер, спасая монахинь Дивеевского монастыря, заразилась коронавирусом.

— Продление следует — Во внесенном в Госдуму правительственном законопроекте о мерах поддержки экономики есть важные льготы для арендаторов недвижимости.

— Отверженные — Во Франции коронавирус углубил цифровое неравенство среди школьников.

— Назад на карантин?— Произошедшая в ночных клубах Сеула вспышка коронавируса изменила ситуацию в Южной Корее.

— Урсула против Берлина — Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в прошлом — немецкий политик федерального уровня, выступила против Берлина.

— Остановка сердца — В ночь с 10 на 11 мая на 72-м году жизни скончался сенатор, экс-глава Рязанской области Олег Ковалев.

— Служение праву – Одиннадцатого мая 2020 года после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни Александр Львович Маковский, выдающийся представитель плеяды советских правоведов, один из основателей современного Российского гражданского законодательства.

— Запретный полет — жесткая посадка — Беспилотные воздушные суда — именно такое название беспилотников приняли в МВД России — полицейские могут принудительно приземлить или даже сбить, а человека, управляющего этим аппаратом, задержать.

— Джентльмен неудачи — Осужденному снизили срок из-за того, что украденные им наволочки не представляли ценности.

— Градус доверия — Минюст принял решение прописать в проекте нового КоАП принцип презумпции невиновности.

— Продается угол в комнате — Верховный суд объяснил, как принудить собственника доли в квартире продать ее.

— Дом открытых сердец — В этом году День Победы стал семейным праздником и сплотил соседей по всей стране.

— Заразу не боятся. А зря — Больше всего режим самоизоляции нарушают в Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях и Дагестане.

— Соберут начистоту — С августа этого года КамАЗ начинает производство грузовых автомобилей экологического класса "Евро-6" для российского рынка.

— В ночь на 11 мая — В понедельник следователи нашли и допросили организатора хосписа в подмосковном Красногорске, где в ночь на 11 мая случился страшный пожар, в котором погибли старики. Дом располагался в коттеджном поселке "Красногорская усадьба", что в микрорайоне "Опалиха".

— Универ в мониторе — Калининградские студенты создали цифровую копию своего университета внутри компьютерной игры.

— Застолье с гранатой — В Ставропольском крае следователи и правоохранители выясняют обстоятельства, при которых в частном доме взорвалась граната.

— Верните меня в школу — Какие главные уроки дает массовый уход школ на дистанционное обучение? Об этом "РГ" рассказала зампредседателя Комитета по образованию Госдумы РФ, руководитель проекта ОНФ "Равные возможности — детям" Любовь Духанина.

— Здравый смысл завис — Почти два месяца российские школы и вузы работают в дистанционном режиме.

— Интернет в конверте — В Алтайском крае учебный год для ребят 1-8-х классов закончится 22 мая.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Выходное положение: что изменится после завершения периода нерабочих дней — Новый антикризисный пакет обойдется федеральному бюджету примерно в триллион рублей, считают опрошенные "Известиями" эксперты.

— Квитанция на доплату: Минстрой хочет увеличить число льготников по ЖКХ — Минстрой предлагает снизить максимальную долю расходов на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи — до 15% по всей стране.

— Исправленному не верить: в России растёт число мошенничеств с кредитными историями — На фоне эпидемии коронавируса в России развивается новый вид мошенничества с кредитными историями.

— Старая проблема: почему частные пансионаты для пожилых остаются опасными для жизни — В ближайшее время на экспертном совете в Госдуме рассмотрят предложения по регулированию работы частных хосписов и пансионатов для престарелых.

— В одном пакете: ваучеры туристам и аттестация автоматом — Госдума рассмотрит третий блок мер поддержки бизнеса и населения в условиях СOVID-19.

— Дело окладное: из зарплатного минимума хотят исключить допвыплаты — Наименьший возможный оклад в России могут приравнять к минимальному размеру оплаты труда.

— "Антироссийская карта открывает ему многие двери" — Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе — о карьерном росте Михаила Саакашвили на Украине и кризисе в отношениях с Киевом и Москвой.

— Первый день без карантина: как Франция выходит из самоизоляции — Франция начинает выбираться из карантина, который продолжался 55 дней.

— Свой QR ношу с собой: в СБП обсуждается новый способ оплаты — У каждого россиянина может появиться свой собственный QR-код для оплаты в Системе быстрых платежей (СБП).

— Грусть ответственности: Китай направил антивирусную помощь 140 странам — Китай с начала пандемии для борьбы с коронавирусом предоставил гуманитарную помощь 140 международным организациям и странам, в 10 из них направил группы медработников.

— Противокредитная оборона: Сбербанк готовится к неплатежам клиентов — Сбербанк заказал экспресс-диагностику бизнеса своих проблемных корпоративных заёмщиков, следует из документов, размещённых на сайте госзакупок.

— Положительный анализ: почему в России растет заболеваемость COVID-19 — Третье место России по числу зараженных COVID-19 — не предел, вскоре страна может подняться на вторую ступень по этому показателю, рассказали "Известиям" эксперты.

— Подхватить медика: регионы привлекают выпускников к лечению COVID-19 — В регионах активно привлекают молодых специалистов для борьбы с коронавирусной инфекцией.

— Сам себе карантин: в изоляции россияне учатся и ищут подработки — В разгар пандемии коронавируса и экономического кризиса россияне занимаются самообразованием, онлайн-консультациями и поиском дополнительных источников дохода, рассказали "Известиям" в сервисах услуг YouDo и Avito.

— Generation CoV: женщин предупредили о бесплодии от коронавируса — Ученые из Китая опубликовали научную работу, в которой сообщили, что коронавирус может инфицировать яичники, матку, плаценту и другие органы женской репродуктивной системы, так как на поверхности их клеток присутствуют белок ACE2 — входные ворота для патогена.

— Балтийская прохлада: почему ухудшается положение ветеранов за рубежом — За последний год отношение к ветеранам, воевавшим в рядах Красной армии во время Второй мировой войны, в странах Балтии ухудшилось на 70%.

— Сезон "охотника": Ми-28НМ готовят к серийному производству — Разработка "Ночного суперохотника" вышла на финишную прямую. До конца года российский ударный вертолёт Ми-28НМ пройдет государственные испытания.