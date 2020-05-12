МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Минэнерго США ожидает полного снятия режима самоизоляции из-за коронавируса в мире к четвертому кварталу 2020 года, не ждет повторных вспышек COVID-19, говорится в ежемесячном краткосрочном прогнозе управления министерства (EIA).

"EIA в настоящее время предполагает, что режим самоизоляции будет снят к четвёртому кварталу 2020 года. EIA не ожидает возобновления вспышки COVID-19, которая может привести к новым ограничениям", — говорится в прогнозе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заболевания, свыше 278 тысяч человек скончались.