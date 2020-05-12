МОСКВА, 12 мая /ПРАЙМ/. Власти Москвы скорректируют свои новые готовящиеся меры поддержки бизнеса с учетом предложений, озвученных президентом РФ, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

"Мы, наверное, каждый день, каждый час (работаем над этим — ред.), и даже сегодня у нас идет конференция по выработке мер поддержки… Вчера было послание президента, где был озвучен очередной пакет мер поддержки в том числе и для бизнеса. В этих поручениях в том числе озвучены и запросы, которые бизнес заявлял, поэтому необходимо сейчас с учетом принятых решений скорректировать в том числе и наши предложения, которые мы сейчас в очередной раз готовим", — сказал Фурсин, отвечая на вопрос, готовятся ли новые меры поддержки бизнеса в Москве, в особенности сфер, которые пока не могут продолжить работу из-за ограничений по коронавирусу.

При этом он ответил, что уже действующими мерами поддержки можно воспользоваться, каждый предприниматель может найти среди мер что-то для своей сферы.

"С одной стороны, есть принятые уже решения, их достаточно много, и ими уже можно воспользоваться. Мы понимаем, что для многих есть сложности со сбором документов, мы стараемся по максимуму процедуру упрощать. Но каждый предприниматель должен зайти на наши ресурсы и посмотреть, что там предлагают. Тезис "нам ничего не подходит", он изначально ошибочен, потому что та или иная мера касается каждого предпринимателя, за исключением ряда мер для конкретных сфер, например, субсидии для тех, кто работает по франшизе", — сказал Фурсин.

Накануне президент России озвучил ряд новых мер, касающихся поддержки семей с детьми, малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей и самозанятых на фоне ограничений из-за эпидемии коронавируса.

Президент России предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей. Срок погашения кредита — 1 апреля 2021 года. Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны, эти расходы возьмет на себя государство. При сохранении занятости на уровне не ниже 80% от штатной численности списывается половина кредита и процентов по нему.

Кроме того, Путин озвучил инициативу о списании за второй квартал платежей по налогам (кроме НДС) и страховым взносам для индивидуальных предпринимателей, компаний малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях и социально ориентированных НКО.