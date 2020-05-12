МОСКВА, 12 мая /ПРАЙМ/. Оценка уровня снижения ВВП КНР в I квартале 2020 года на 36,6% из-за COVID-19 вызывает сомнения и преувеличена, считают в Русско-Азиатском союзе промышленников и предпринимателей (РАСПП).

Ранее МВФ сообщил, что, по оценкам фонда, ВВП КНР в I квартале 2020 года из-за пандемии COVID-19 снизился на 36,6%.

"Почему МВФ не прав. Во-первых, структура китайской экономики отличается от западной: доля сферы услуг в структуре ВВП значительно ниже (53% в Китае против 78% в США), значительная часть ВВП Китая формируется в промышленном секторе. И в Китае, и в США, основной удар пришёлся на сектор услуг, а заводы продолжали работать, пусть и в ограниченном формате. Промышленность была остановлена только в провинции Хубэй, в остальных регионах она работала исправно, поэтому 36,6% — выглядит явным преувеличением", — говорится в сообщении РАСПП, поступившем в РИА Новости.

Кроме того, в РАСПП отметили, что в истории экономических наблюдений нет аналогов падения ВВП на схожую величину. "Даже 1992 год в России был отмечен спадом ВВП почти на 15%, а тогда мы видели все те же проблемы: разрушение экономических цепочек, массовую остановку производств, безработицу, но вкупе с ними шли голод, рост преступности, инфляция и обнищание населения. Те читатели, которые помнят 1992 год, согласятся, что текущий кризис выглядит помягче, во всяком случае пока", — добавили в РАСПП.

В Русско-Азиатского союзе промышленников и предпринимателей также подчеркнули в связи с публикацией оценки МВФ, что фонд является довольно конъюнктурной организацией, которая, в том числе, также подвергала критике данные по темпам роста экономики СССР на длительном промежутке времени.

"В те же 50-е и 60-е годы жители СССР видели бурный рост строительства, открытия новых заводов, улучшения жизни простых граждан: тогда в семьях стали появляться радиоприемники, а затем и телевизоры, в то же время МВФ активно критиковал Советский Союз за манипуляции со статистикой и завышения темпов роста. Прошло более полувека, а методы остались неизменными, только поменялась цель. Причина в том, что Китай показывает альтернативную модель экономического развития, которая противоречит Вашингтонскому консенсусу, который активно продвигается при участии МВФ", — говорится в сообщении.

Также в РАСПП полагают, что МВФ является инструментом мягкой силы США, который "своей шокирующей оценкой готовит общественное мнение американцев к статистике по собственному ВВП за апрель".

"МВФ играет на струнах иррационального недоверия западного общества к Китаю и китайской статистике. Китайские власти давно подозревают в манипуляциях данными, это очередной повод, заодно тем самым американцы пытаются снизить градус недовольства населения по поводу своей экономической ситуации. Вероятно, за апрель мы увидим спад ВВП на 25-35%, и обвинить своего противника в еще большем провале, способ сместить фокус с себя", — отметили в РАСПП.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.