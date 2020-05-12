ВАШИНГТОН, 12 мая /ПРАЙМ/. Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл раскритиковал план демократов по поддержке экономики на 3 триллиона долларов — по его словам, необходим "узконаправленный" законопроект.

"Мы будем настаивать на узконаправленном законопроекте, если мы вновь будем рассматривать законопроекты, а это вполне возможно", — сказал Макконнелл журналистам в эфире местных телеканалов.

Палата представителей США, где большинство составляют демократы, уже в пятницу может проголосовать по новому пакету поддержки экономики США на 3 триллиона долларов, сообщило ранее издание Politico.

При этом спикеру палаты Нэнси Пелоси предстоит торг с сенатом, где большинство у республиканцев, и Белым домом. И республиканцы в сенате, и Белый дом высказывались против подобного шага, заявляя, что с последнего 2-триллионного пакета помощи прошло недостаточно времени, чтобы определить, нужны ли такие гигантские вливания американской экономике. На настоящий момент конгресс выделил в сумме около 3 триллионов долларов на поддержку экономики.