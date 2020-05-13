ВАШИНГТОН, 12 мая /ПРАЙМ/. Сенатор США Линдси Грэм сообщил во вторник, что внес законопроект о санкциях против КНР за распространение коронавируса COVID-19.

Законопроект "Об ответственности за COVID-19" предлагает президенту Дональду Трампу вводить санкции, если КНР не предоставит полного отчета о возникновении вспышки заболевания.

"Я уверен, что без обмана со стороны Коммунистической партии Китая вируса здесь, в США, не было бы. Китай отказывается позволить международному сообществу провести расследование в лаборатории в Ухане. Они отказываются разрешить расследование того, как началась вспышка. Я уверен, что Китай никогда не будет сотрудничать ни с одним серьезным расследованием, если его не заставить", — сообщил Грэм в пресс-релизе.

Законопроект поддержали еще восемь сенаторов-республиканцев.

Законопроект предлагает в течение двух месяцев подтвердить конгрессу, что КНР предоставила полный отчет по возникновению пандемии и закрыла все рынки, где вирус мог бы перекинуться с диких животных на людей. Заодно Грэм требует освободить всех активистов, задержанных в Гонконге после начала пандемии.

"Без данного подтверждения президенту будет разрешено наложить санкции — такие, как заморозка активов, запрет на въезд, отзыв виз, запрет финансовым институтам США давать кредиты или заниматься андеррайтингом для бизнеса в Китае, запрет китайским фирмам размещать свои ценные бумаги на американских биржах", — говорится в заявлении.

Перспективы законопроекта неясны. Трамп критикует Китай и публично размышляет о том, как заставить Пекин "заплатить цену" за пандемию. При этом демократы, у которых большинство в палате представителей не поддерживают идею введения санкций против КНР из-за вируса.

КНР все обвинения США в недостаточной прозрачности отвергает.