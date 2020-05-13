КИЕВ, 13 мая /ПРАЙМ/. Будущее украинского госпредприятия "Антонов", основной сферой деятельности которого является разработка, производство и ремонт самолётов серии "Ан", зависит от сотрудничества с компанией Boeing, считает посол Украины в США Владимир Ельченко.

"Мы недавно передали в компанию Boeing проектные предложения по самолетам "Антонов". Американская компания может быть заинтересована если не в общем производстве, то, по крайней мере, в частичной участия или на территории США, или же в инвестициях в нашу авиационную отрасль. Я думаю, что будущее концерна "Антонов" сильно зависит от сотрудничества с США и именно с компанией Boeing", — сказал посол в интервью газете "День", опубликованном на сайте издания.

По его словам, сейчас становятся востребованными коммерческие большегрузные самолеты, может быть, Boeing задумается над тем, чтобы добавить к своей линейке еще и производство грузовых самолетов.

"А здесь "Антонов", безусловно, может многое предложить. Я надеюсь, что мы выйдем и на конкретные договоренности, причем не просто перспективу, а на подписание документов и, возможно, даже на создание совместного предприятия между "Антонов" и Boeing. Очень хотелось бы, чтобы это было реализовано", — добавил посол.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении создать украинскую национальную авиакомпанию по примеру Turkish Airlines, а флот для неё построить с помощью госпредприятия "Антонов".