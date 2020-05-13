МОСКВА, 13 мая /ПРАЙМ/. Каждый десятый россиянин на фоне сложившейся ситуации с пандемией стал задумываться о том, чтобы застраховать свою жизнь или купить страховку конкретно от коронавируса, показало исследование, проведенное компанией "Росгосстрах Жизнь" и банком "Открытие", итоги которого есть в распоряжении РИА Новости.

"В условиях распространения вируса 12% опрошенных задумывались о страховании жизни. В частности, 6,3% опрошенных рассматривали этот вопрос, но пока не застраховались. Еще 3% оформили страховку от несчастных случаев и болезней, а 1,6% — полис добровольного медицинского страхования", — сообщили агентству в пресс-службе страховщика.

Наибольший интерес к страхованию жизни с того момента, как началась пандемия, проявили жители Бурятии (15,4%), Волгоградской области (13,4%), Тюменской области (12,5%), Омской области (10%) и Хабаровского края (10%). При этом больше всего оформивших страховку живут в Санкт-Петербурге (22,2%), во Владимирской области (14,1%), в Красноярском крае (13,3%), Московской (12%) и Ленинградской области (10%).

С начала марта российские страховщики стали предлагать полисы непосредственно от коронавируса. Как выяснилось в ходе исследования, пока лишь 1,3% респондентов воспользовались такой возможностью. Еще 10,3% назвали эту опцию интересной, а 14,1% сообщили, что уже застрахованы по программам страхования жизни, так что отдельная защита от коронавируса для них не актуальна. Большинство (74,3%) о страховке от вируса все же не задумывалось.

Самый активный интерес к страхованию от коронавируса проявили жители Хабаровского края (30%), Иркутской (22,7%), Новосибирской области (19,6%), Бурятии (15,4%) и Московской области (14%). Наибольшая доля оформивших страховку от коронавируса — в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (7,1%), Московской области (6%), Забайкальском крае (4,8%), Иркутской (4,5%) и Тульской области (3,5%).

В исследовании приняли участие более 1,5 тысячи человек из всех федеральных округов. Из них 49,3% мужчин и 50,7% женщин. 29,8% — молодые люди от 18 до 23 лет, 28,1% — респонденты в возрасте 30-49 лет, 14,3% — в возрасте 50-59 лет и 27,9% — от 60 лет.