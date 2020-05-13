МОСКВА, 13 мая — РИА Недвижимость. Общая площадь жилья, в которое были инвестированы деньги дольщиков и строительство которого возобновилось с 12 мая в Москве, составляет 27 миллионов квадратных метров, сообщила РИА Недвижимость глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, речь идет о 460 домах, приобретенных в рамках 214-ФЗ (закон о долевом строительстве – ред.).

"Принципиально важно не допустить отставания от графиков строительства на всех объектах. Особое внимание будет, конечно, к проблемным объектам, которые также входят в число возобновляемых строек. Необходимо оперативно "нагнать" упущенные дни, чтобы своевременно выполнить обязательства перед дольщиками, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию", – сказала Пятова.

Председатель Москомстройинвеста добавила, что всего на московские стройплощадки, где возводятся жилые новостройки, вернулось около 85 тысяч строителей. "Современные технологии позволяют девелоперам возобновить строительство максимально оперативно, с учетом необходимого увеличения темпов работ", – подчеркнула она.

В середине апреля в Москве для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией приостановили строительные работы, за исключением строительства медицинских и транспортных объектов. Но с минувшего вторника мораторий был снят указом мэра столицы при условии выполнения строительными компаниями санитарно-эпидемиологических требований. При этом градоначальник наделил Мосгосстройнадзор полномочиями по контролю за соблюдением санитарных норм на стройках.