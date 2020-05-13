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КОММЕРСАНТ

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— Роман Абрамович выходит из леса — Он и его партнеры хотят продать RFP Group — Как выяснил "Ъ", кризис в лесной отрасли Дальнего Востока привел к тому, что основные акционеры крупнейшего в регионе лесопромышленного холдинга RFP Group Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов хотят сократить доли.

— Митинги лишают уголовного прошлого — СПЧ готовит проект закона о "переводе" ст. 212.1 из УК в КоАП — Президентский Совет по правам человека (СПЧ) готовит законопроект о "переводе" так называемой "дадинской" статьи 212.1 ("неоднократное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации") из уголовного кодекса в административный.

— На заемщиков смотрят с неодобрением — Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан — Банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторических минимумов.

— Хакеры ушли в доставку — В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы — Данные, якобы принадлежащие 9 млн клиентов службы экспресс-перевозки СДЭК, выставили на продажу в интернете за 70 тыс. руб.

— Жильцов избавили от бумаг — Госдума одобрила упрощенный перевод их общих собраний в онлайн — После длительного перерыва законопроект об упрощенном переходе на онлайн-собрания собственников жилья прошел второе чтение — предполагается, что для этого гражданам больше не нужно будет проводить предварительное "бумажное" собрание.

— Инновации ждут раздела полномочий — Депутаты уточнили претензии к проекту о "регуляторных песочницах" — Законопроект об экспериментальных правовых режимах — он, напомним, необходим для локального снятия законодательных ограничений при проведении технологических экспериментов (как выпуск на улицы отдельных территорий беспилотных такси) — прошел первое чтение в Госдуме.

— Реформу ОСАГО вписали в антивирусные меры — Госдума расширила возможности автостраховщиков — Госдума во вторник во втором чтении одобрила поправки к закону об ОСАГО, объединив изменения, необходимые для продолжения работы системы ОСАГО во время пандемии с очередным этапом либерализации тарифов автогражданки.

— ГИБДД вводит "Карантин" — Автоинспекция получила новый инструмент для отслеживания и задержания нарушителей — Госавтоинспекция использует ситуацию с ограничениями из-за коронавируса как полигон для испытания новых технологических решений по поиску нарушителей.

— Границы избирательных участков меняют заодно со списком кандидатов — Госдума расширяет список оснований для запрета выдвижения на выборы — 12 мая Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий дополнительные ограничения на участие в выборах для осужденных к лишению свободы за преступления средней тяжести.

— К хамам лезут за словом в карман — В Госдуму внесен законопроект об усилении наказания за оскорбление граждан чиновниками — Депутаты от "Единой России" Александр Хинштейн и Андрей Турчак внесли в Госдуму законопроект об усилении наказания для чиновников за оскорбление граждан.

— Судопроизводство в рамках разумного — Поправки к законодательству помогут потерпевшим защитить свои права — Госдума приняла в первом чтении поправки к Уголовно-процессуальному кодексу (УПК), определяющие сроки разумного уголовного судопроизводства.

— ИВЛ сработал на возгорание — При пожаре в петербургской больнице погибли пять человек — В Санкт-Петербурге после пожара в больнице Святого Георгия, унесшего жизни пяти пациентов, возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

— Аравия тонет в дешевой нефти — Королевство как может сокращает расходы — Саудовская Аравия пытается сократить бюджетные расходы в условиях снижения цен на нефть и пандемии коронавируса.

— Кто в лес, кто поболеть — Сергей Лавров рассказал, как Содружество борется с коронавирусом — Во вторник министры иностранных дел стран Содружества независимых государств (СНГ) провели видеоконференцию, в ходе которой обсудили в том числе и пандемию коронавирусной инфекции.

— Продуктовые переезжают в онлайн — Рынок экспресс-доставки вырастет в десятки раз — Испытывающий резкий рост благодаря самоизоляции граждан рынок экспресс-доставки продуктов питания по итогам 2020 года может увеличиться с 0,7 млрд до 30 млрд руб., прогнозируют в компании "Infoline-Аналитика".

— "Роснефть" прокачивает право на скидку — В компании сочли тарифы "Транснефти" и ОАО РЖД не соответствующими текущему моменту — Глава "Роснефти" Игорь Сечин на фоне резкого падения цен на сырье предложил президенту РФ Владимиру Путину снизить тарифы транспортных монополий.

— Элитному жилью хватило прочности — Цены на дорогие квартиры продолжат рост — В отличие от московских застройщиков массового жилья девелоперам элитных проектов удалось сохранить высокий покупательский интерес: потенциальная аудитория дорогой недвижимости намного более устойчива к кризису.

— Очередь просителей — Анатолий Костырев о российском лоббизме в период кризиса — Кризис, разгорающийся на фоне пандемии COVID-19 и ограничительных мер, кажется, дал наибольшее число примеров деятельности российских лоббистов, чем когда-либо.

— Слияния и измельчания — Статистика M&A держится на довирусных договоренностях — Первый квартал на рынке сделок слияния и поглощения еще не в полной мере отразил кризисные явления, вызванные эпидемией коронавируса.

— Лизинг ускользающей природы — Потенциальные регуляторы делят отрасль концептуально — Минэкономики объяснило, почему именно оно должно регулировать лизинговую отрасль.

— На заемщиков смотрят с неодобрением — Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан — Банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторических минимумов.

— "Почту" подписывают на субсидию — Компании предлагают компенсировать доставку прессы — Комитет Госдумы по информполитике просит правительство вернуть "Почте России" ежегодную субсидию на доставку газет и журналов, которая до 2014 года составляла 3,5 млрд руб.

— Телемедицине вкалывают инвестиции — "Доктор рядом" получит 1 млрд руб. от структуры ВЭБ.РФ — Структура ВЭБ.РФ VEB Ventures инвестирует 1 млрд руб. в развитие клиник и телемедицинской платформы "Доктор рядом" бывшего президента ГК "Медси" Владимира Гурдуса и экс-президента АФК "Система" и МТС Леонида Меламеда.

— Богородское привлекает депутатов — В районе появится жилой комплекс от сына парламентария — На московском девелоперском рынке может появиться новый участник: сын депутата Госдумы "Единой России" Антона Жаркова построит жилой комплекс в районе Богородское на востоке Москвы, а также рассматривает приобретение еще нескольких участков.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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— Вам положено — Правительство утвердило правила разовых выплат в размере 10 тысяч рублей на детей — Кабинет министров, исполняя указ президента, оперативно скорректировал правила социальной поддержки семей с детьми в период пандемии коронавируса, включив в них единовременные выплаты на детей в возрасте от трех до 15 лет включительно.

— Не сочтите за труд — Сотрудникам запретили самовольно оставаться на удаленке — Работник, решивший работать из дома после снятия режима нерабочих дней и региональных противоэпидемиологических ограничений, может быть уволен за прогул.

— Вернуться в тираж — В Госдуме обсудили меры поддержки СМИ — В минкомсвязи и профильном комитете Госдумы озвучили меры, необходимые для поддержки СМИ.

— Внимание на экран — iPhone нового поколения может получить дисплей нового типа — с максимально плавной анимацией — "Гонка мегапикселей" на рынке смартфонов плавно подходит к своему концу.

— Кредиты, штрафы, отсрочки — Госдума в первом чтении одобрила очередной пакет мер, направленных на поддержку граждан и предпринимателей в ситуации распространения коронавируса.

— Обед для цирюльника — Как будут работать прачечные, химчистки и салоны красоты после карантина — Отношение к методам защиты от эпидемии COVID-19 в мире разное. Но ученые всех стран, включая и Россию, единодушны в одном: коронавирус определен как инфекция, которая останется с нами надолго, — заявила вчера глава Роспотребнадзора, Главный государственный санитарный врач России Анна Попова на брифинге в Белом доме.

— Платеж с отсрочкой — Владимир Путин обсудил с Игорем Сечиным предложения по поддержке нефтяной отрасли — Ситуацию в нефтегазовой отрасли обсудил президент с главой "Роснефти" Игорем Сечиным.

— Призовут на участки — Сто тысяч человек подали заявки в корпус наблюдателей — Несмотря на действующие в связи с коронавирусом ограничения, Общественная палата РФ и палаты в регионах продолжают прием заявок от желающих стать наблюдателями на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, а также проводят обучение будущих наблюдателей.

— Новоселье вне графика — Расселение аварийных домов планируется ускорить — О состоянии ЖКХ в период пандемии и о том, как идет переселение из аварийных домов, рассказал председатель наблюдательного совета госкорпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ, председатель Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин.

— Защита онлайн — Дмитрий Медведев дистанционно провел прием граждан — Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев во вторник провел онлайн-прием граждан, который был посвящен защите трудовых прав.

— Тариф со стажем — Госдума во втором чтении одобрила законопроект о реформе ОСАГО — Госдума приняла во втором чтении законопроект об индивидуализации тарифов ОСАГО.

— Ответят за слова — В Госдуму внесен законопроект о наказании чиновников за оскорбление граждан — За оскорбление граждан государственным и муниципальным служащим грозят штрафы до 150 тысяч рублей — такой законопроект внесли в Госдуму глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

— Если у вас есть дети — Оформить единовременную выплату в размере 10 тысяч на каждого ребенка от трех до 16 лет смогут все семьи, независимо от уровня дохода и каких бы то ни было дополнительных условий.

— Если вы врач или соцработник — Дополнительные выплаты за работу во время пандемии работники соцучреждений начнут получать в июне, сообщили в Минтруде России.

— Если у вас есть бизнес — С 1 июня в России будет запущена специальная кредитная программа поддержки занятости для всех предприятий пострадавших от коронавируса отраслей.

— Во что обойдется бюджету третий пакет мер поддержки — Объявленные президентом РФ 11 мая меры обойдутся бюджетной системе примерно в 1 трлн рублей, считает член-корреспондент РАН, замдиректора Института народно-хозяйственного прогнозирования Александр Широв.

— Последний приют — Нелегальные дома престарелых: высокий доход для владельцев, смертельная опасность для обитателей — Пожар начался за минуту до полуночи. Дом престарелых спал. Потушили быстро, но 11 стариков уже никогда не проснутся.

— Вопросы по охране здоровья — 13 мая в Государственной Думе состоится "правительственный час" с участием министра здравоохранения Михаила Мурашко, посвященный противодействию распространения коронавирусной инфекции.

— Аппарат-убийца?— Что могло стать причиной пожара в больнице для пациентов с COVID-19 — Четверо мужчин и одна женщина погибли при пожаре в петербургской больнице Святого Георгия.

— Не болейте, доктор! Мы за вас болеем — Главный врач больницы им. Боткина Алексей Шабунин: Ваш звонок поможет мне выздороветь.

— Министр в белом халате — Глава Минздрава Калмыкии отработал смену в коронавирусном госпитале — Министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов 10 суток провел в инфекционном госпитале для тяжелых пациентов с коронавирусной пневмонией.

— Хорошо отдохнула — Вице-мэра уволили за пикник — Появившиеся в интернете видео с вечеринки, устроенной в разгар карантина на базе отдыха под Новороссийском, стоило должности заместителю главы городской администрации Екатерине Демченко.

— Вылечат и накажут — За отказ открыть дверь врачу гражданина могут оштрафовать — Эксперты Ассоциации юристов России сообщили о тревожной тенденции: многие граждане с признаками простуды отказываются обращаться к врачам, опасаясь принудительной госпитализации.

— Чему учит пани Ядвига — Государство и бизнес заплатят полякам, чтобы они провели лето на польских курортах — Полякам, которые решат этим летом провести каникулы на польских курортах, выдадут "туристические сертификаты" на сумму в 1000 злотых (около 220 евро).

— Свет мой, зеркальце — В свежем номере авторитетного американского журнала Atlantic появилась огромная статья ведущего автора издания Франклина Фоера под заголовком "Путин уверенно движется к тому, чтобы украсть следующие выборы".

— Трампа окружат маски — Сотрудников Администрации президента США обяжут носить на работе маски или закрывать лицо иным способом для того, чтобы остановить распространение коронавируса, проникшего в Белый дом.

— Европа встала в очередь — Как эпидемия "короны" породила новый массовый тренд — Еще в самом начале "локдауна", когда граждане по всему миру принялись сметать с прилавков туалетную бумагу и консервы, одна немецкоязычная журналистка написала исполненную доброго юмора ностальгическую колонку.

— Налог для холостяков — От кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Германию, по всей вероятности, спасут холостяки. Министр финансов Олаф Шольца (СДПГ) предложил ввести максимальную ставку налога в 45 процентов с налогооблагаемого дохода для одиноких лиц на состояние свыше 250 тысяч евро.

— В долю на время — Брюссель определил условия, на которых страны-члены ЕС могут временно "национализировать" предприятия ради их спасения от разорения во время пандемии коронавируса.

— На удаленном поводке — С какими трудностями дистанционного обучения столкнулись родители в разных странах? И как они делают непростой выбор между своей работой и уроками детей?— Итальянские учителя, школьники и их родители уже два месяца c переменным успехом приспосабливаются к дистанционному образованию.

— Урок читают по губам — Итальянские учителя, школьники и их родители уже два месяца c переменным успехом приспосабливаются к дистанционному образованию.

— Президент читает сказки — Карантин, объявленный в Израиле в связи с пандемией коронавируса вынудил образовательную систему государства перейти к дистанционным формам обучения. Что касается воспитанников детских садов и детей младшего школьного возраста, то такая форма обучения "на удаленке" сразу же показала свою несостоятельность.

— Школу гонят из дома — Все больше американских школ объявляют о том, что свои двери не откроют до конца года. И пока школьники обмениваются радостными комментариями в соцсетях, для многих родителей дистанционное обучение стало тяжелым испытанием.

— Обучение под стрессом — Мирей — консультант по юридическим вопросам в одной крупной французской компании со штаб-квартирой в Париже. Когда в стране ввели карантин, Мирей, как и многих других, перевели на дистанционную работу.

— Видеочаты в пижамах — В Германии нет единой схемы дистанционного обучения. В одной из гимназий Нижней Саксонии еще за год до карантина детей снабдили ноутбуками с доступом к цифровой платформе, через которую можно загружать домашние работы, отправлять их учителям, а потом исправлять ошибки.

— Учебу отрепетировали — В Южной Корее учебный год начинается 2 марта, но в стране в это время в самом разгаре была вспышка COVID-19. Потому неудивительно, что начало учебы перенесли как в высших учебных заведениях, так в школах и детских садах.

— Город поднял перчатку — Масочный режим против COVID-19 — Любопытную картину можно было наблюдать вчера на улицах Москвы: идет паренек в летней футболке и бриджах, перед входом в метро напяливает теплые кожаные перчатки. В городе — плюс 23, первый день масочного режима.

— Парки, музеи и моллы вышли на работу — Регионы продлили режим самоизоляции и многие его существенно смягчили — Российские регионы начали постепенно облегчать режим самоизоляции. Но очень осторожно и выборочно. А некоторые одновременно даже усиливают некоторые ограничительные меры.

— Пассажиры, вас снимают — На Ленинградском вокзале тестируют бесконтактную систему измерения температуры — Без масок, как и с температурой, покинуть город нельзя. За этим строго следят на московских вокзалах. Наличие симптомов сотрудникам Ленинградского вокзала помогает определять искусственный интеллект.

— Взяли паузу — Андрей Воробьев отложил открытие промпредприятий до 18 мая — Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, которым открытие промышленных предприятий и строительных площадок в регионе откладывается до 18 мая.

— Свой надзор надежнее — Стройки метро карантина не знают — Замершая из-за пандемии жизнь вернулась вчера на сотни строительных площадок.

— Батареи для Шор-Тайги — В поселках Кузбасса заработали солнечные панели — В отдаленные поселки Таштагольского района Кузбасса, где почти 60 лет электроэнергию получают от дизель-генераторов, работающих всего пару часов в сутки, поступила партия солнечных электростанций.

— Шаг в Поднебесную — Трансграничный мост через Амур готов к эксплуатации — Минстрой России дал разрешение на ввод уникального моста — международного автомобильного перехода между Россией и Китаем.

— Обсерватор для защиты — Как адвокату попасть в суд, если он живет в другом регионе — 12 мая российские суды вернулись к обычному графику после почти двухмесячного перерыва — ограничения работы вводили в связи с распространением коронавируса.

— Научи себя — В борьбе с пандемией все чаще заражаются врачи — В сообщениях о том, сколько человек за прошедшие сутки выявлено с коронавирусом, все чаще стали появляться новости о врачах. Их также поражает COVID-19, и они не только заболевают, но и нередко уходят из жизни.

— Каникулы без воздуха — Организация детского отдыха остановлена до августа — Коронавирус нарушил планы многих семей. Папы и мамы растеряны, поскольку отправить своих детей в загородные и школьные лагеря в июне и июле, скорее всего, не получится.

— Льготы за простой — Более тысячи предпринимателей обратились к городу за поддержкой — В Москве с 30 марта за помощью к городским властям обратились более тысячи предпринимателей, причем речь только о тех, кто попросил об имущественной поддержке — прежде всего, это освобождение от платы за аренду городской земли и недвижимости.

— В каком мире мы проснемся завтра — Размышления о будущем миропорядка после пандемии — Уже является общим местом, что мир после коронавирусной пандемии не будет таким, как прежде. И, хотя иногда раздаются другие голоса, пандемия, по всей вероятности, лишь ускорит процессы, начавшиеся задолго до нее и действительно ведущие мир к новому состоянию.

— На разведку в гидрокосмос — Автономный "Витязь-Д" испытали на дне Марианской впадины — На дно Марианской впадины — до глубины 1022 метра — впервые в мире сходил и благополучно вернулся полностью автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) "Витязь-Д", созданный в России.

— Накрыл девятый вал — Научный флот России попал в серьезный "шторм" — Научный флот России, по мнению многих экспертов, находится в катастрофическом состоянии.

— Градусник стал умнее — Новый робот поможет бороться с COVID-19 — Измерить температуру всего за 5 секунд? С точностью до 0,2 градуса? И вообще без помощи медиков? Все это и не только умеет новый автоматический тепловизор, созданный российскими учеными — резидентами "Сколково"

ИЗВЕСТИЯ

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— Instagram счел фейком сообщение Болсонару о смертности от коронавируса — Социальная сеть Instagram пометила публикацию бразильского президента Жаира Болсонару о снижении смертности в штате Сеара на фоне пандемии коронавируса как фейковую новость, сообщает 12 мая издание Correio Braziliense.

— Мало воздуха: цены на перелеты по России начали расти — Билеты дорожают на фоне падения авиаперевозок в 12 раз — Авиакомпании поднимают цены на перелеты по России, несмотря на фатальное падение спроса.

— Барьерный рост: Словения и Италия воздвигли "новую берлинскую стену" — Из-за пандемии агломерация на границе двух стран оказалась разделена двухметровым забором — Италия и Словения из-за пандемии решили восстановить границы, размытые Шенгенским соглашением в 2004 году.

— Кризисное меню: продажи в общепите упали вдвое — Треть заведений в Москве не сможет оправиться от этого шока, считают эксперты — В кафе, заведениях фастфуда и столовых, которые с конца марта работают на вынос, средний чек в апреле сократился на треть по сравнению с февралем, когда общепит еще работал в обычном режиме.

— "Скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19" — Вирусолог Павел Волчков — о том, чем лечить зараженных SARS-CoV-2 и когда можно будет снимать карантинные меры — Все противовирусные препараты, разработанные ранее, не показали своей эффективности против SARS-CoV-2.

— Апрельские кризисы: покупка Сбербанка ненадолго сделала бюджет профицитным — Однако регулярные доходы в прошлом месяце рухнули на 30% — Первые четыре месяца 2020 года завершились для бюджета с профицитом в 100 млрд рублей, следует из оперативных данных Минфина.

— При поддержке танкеров: ВМФ получит универсальные заправщики — Новые корабли способны доставлять топливо, передавать грузы и участвовать в спасательных операциях — Черноморский флот получит первый уникальный танкер проекта 03182 "Вице-адмирал Паромов".

— Армия — спасение: военные химики дезинфицируют сборные пункты и поезда — Мобильные отряды войск химзащиты обеспечат безопасность призывников на пути к месту службы — Безопасность новобранцев на пути от призывных пунктов до места службы обеспечат мобильные отряды войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ).

— В слабой оппозиции: лишится ли Хуан Гуайдо международной поддержки — Попытка свергнуть Николаса Мадуро при помощи иностранных наемников рискует обернуться для политика утратой доверия — Из-за скандала, разразившегося после попытки насильственного свержения Николаса Мадуро при помощи колумбийских боевиков и американской ЧВК, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо может потерять доверие как внутри страны, так и на международной арене.