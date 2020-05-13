ВЛАДИВОСТОК, 13 мая /ПРАЙМ/. Власти Приморья ожидают, что восстановить объемы экономики уровня 2019 года из-за ситуации с коронавирусом можно будет к началу 2021 года, сообщает правительство региона.

Министр экономического развития региона Наталья Набойченко, чьи слова приводятся в сообщении, отметила, что если на первом этапе кризиса спад был зафиксирован главным образом в сфере туризма и торговли с КНР, то в апреле стало очевидно, кто ситуация отразилась на всей экономике края.

"Если говорить о восстановлении объемов экономики, то уровня 2019 года мы достигнем только к концу 2020 — началу 2021 годов. В этот период нам важно сохранить занятость жителей края, деятельность предпринимателей, помочь им в реализации начатых проектов. Кроме того, важным остается вопрос сохранения доходов краевого бюджета, а сегодня мы наблюдаем снижение поступлений от налогов", — сказала министр.

По данным властей, для формирования национального плана действий губернатором края Олегом Кожемяко направлены предложения по развитию внутреннего туризма. Также прорабатываются предложения по поддержке промышленных предприятий, расширению механизмов льготного лизинга, развитию программы переподготовки специалистов под нужды экономики края.

За март и апрель принято пять краевых законов, направленных на снижение ставок по региональным налогам. Также правительством края принято решение об "арендных каникулах".

"Из-за уже принятых к исполнению мер бюджет недосчитается почти 5 миллиардов рублей", — отметила министр.

В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля — масочный режим. С начала эпидемии корнавирусом в регионе заболели 1007 человек, из них умерли 12, выздоровели 268. Ограничительные меры в Приморье продлены до 1 июня.