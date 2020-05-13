ТОКИО, 13 мая /ПРАЙМ/. Положительный баланс от доходов в туристической отрасли Японии в марте сократился на 86% по сравнению с прошлым годом, сообщил телеканал NHK.

Положительный баланс в туризме, который вычисляется путем вычитания из суммы, которую потратили в Японии иностранные туристы, тех денег, которые израсходовали за границей японцы, в марте составил 24,5 миллиарда иен (около 228 миллионов долларов). Это на 86% меньше уровня того же месяца прошлого года — 157,7 миллиардов иен (около 1,47 миллиарда долларов).

В марте приток иностранных туристов в Японию из-за коронавируса сократился на 93%.

Кроме того, по данным телеканала, который ссылается на управляющую компанию аэропорта "Нарита" (Токио), число пассажиров на международных рейсах в майские праздники с 24 апреля по 6 мая сократилось на 99% по сравнению с тем же периодом прошлого года – с 1,26 миллиона до 12,7 тысячи человек.