МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Компания Facebook согласилась выплатить 52 миллиона долларов тысячам американских модераторов, работающих с психологически травмирующими публикациями, которые нарушают правила пользования ресурсом, сообщает газета Washington Post со ссылкой на адвокатов сотрудников.

В 2018 году Селена Скола, работавшая модератором контента в Facebook, подала в суд на компанию, утверждая, что технологический гигант не оказывает должной поддержки сотрудникам, которые рискуют получить психическую травму после просмотра нарушающего правила пользования ресурсом контента. В ее иске было указано, что модераторам Facebook приходится просматривать "тысячи видео, изображений и прямых эфиров с насилием над детьми, изнасилованиями, пытками, зоофилией, обезглавливанием, суицидами и убийствами", но компания "игнорирует свои обязанности" и предпочитает просто заменять временно привлеченных для этой работы сотрудников, которые получили непоправимую травму на своей работе.

Позже, как пишет Washington Post, к иску присоединились другие модераторы. В результате урегулирования Facebook согласился выплатить компенсации. Сообщается, что выплаты получат действующие и бывшие модераторы контента в США, которые работали в фирмах-партнерах Facebook и ее дочерних предприятиях.

Газета указывает, что каждый модератор, работавший на Facebook с 2015 года по настоящее время, получит не менее 1 тысячи долларов. Кроме того, сотрудники с диагностированным посттравматическим стрессовым расстройством имеют право на получение компенсаций до 50 тысяч долларов.