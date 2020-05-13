МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 10 028, до 242 271, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России выявлено 10 028 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – в 83 регионах, в том числе выявлено активно 44,5% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрирован 242 271 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 4 703, Подмосковье — 962, в Санкт-Петербурге — 435, в Нижегородской области — 271.

Также выявлены 135 заражений в Свердловской области, в Волгоградской — 124, 109 в Дагестане.

За сутки в РФ выписан 4 491 человек, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 48 003 человек.

В России за сутки умерли 96 человек с COVID-19, за все время скончались 2 212, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.