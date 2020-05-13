МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Минкомсвязь РФ направила крупнейшим сотовым операторам письмо с просьбой продлить до 31 мая бесплатные звонки на горячую линию для россиян, находящихся за рубежом. Копия письма, подписанного замглавы Минкомсвязи Олегом Ивановым, имеется в распоряжении РИА Новости.

Минкомсвязь в конце апреля запустила бесплатную горячую линию для помощи российским гражданам за рубежом, не имеющим возможности вернуться на родину из-за ситуации с коронавирусом, в том числе по вопросам организации их возвращения на родину. Крупнейшие сотовые операторы – МТС, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн"), "Мегафон" и Tele2 – тогда же обнулили стоимость звонков на горячую линию. Эта мера действовала до 12 мая.

"В соответствии с продолжением мероприятий по обеспечению поддержки соотечественников, попавших в тяжелое положение за рубежом (…), прошу продлить до 31.05.2020 осуществление входящих и исходящих голосовых вызовов для абонентов, находящихся в международном роуминге, без взимания платы, в том числе, при отрицательном балансе абонентских счетов", — говорится в письме замглавы Минкомсвязи операторам.

В Минкомсвязи подтвердили подлинность письма.

Горячая линия организована на базе колл-центра портала госуслуг по телефону +7(495)249-75-77.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.