МИНСК, 13 мая — ПРАЙМ. Нацбанк (ЦБ) Белоруссии принял решение снизить с 20 мая ставку рефинансирования с 8,75% до 8% годовых, сообщила в среду пресс-служба регулятора.

"С 20 мая 2020 года ставка рефинансирования снижается с 8,75% до 8% годовых, ставка по кредиту овернайт – с 9,75% до 9% годовых, ставка по депозиту овернайт – с 7,75% до 7% годовых", — говорится в сообщении на сайте ЦБ.

В нем также отмечается, что соответствующие решения приняты правлением Нацбанка республики по итогам заседания по денежно-кредитной политике, которое состоялось в среду.

Ранее, с 19 февраля, ЦБ республики принял решение снизить ставку рефинансирования с 9% до 8,75%.