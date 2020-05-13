МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Российский бизнесмен, основатель TCS Group Олег Тиньков, борющийся с лейкемией, чувствует себя нормально, каких-то особых новостей нет, заявил журналистам глава группы Оливер Хьюз.

"Я с ним недавно разговаривал, он себя нормально чувствует. Каких-то особых новостей нет", — прокомментировал он вопрос о самочувствии Тинькова.

Минюст США тем временем добивается экстрадиции Тинькова из Великобритании по обвинению в подаче заведомо ложной налоговой декларации. Ему грозит до шести лет тюрьмы. Сам бизнесмен, который находится в Лондоне, 6 марта заявил, что делом занимаются его юристы. Тиньков сообщил также, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь. В марте он передал свои права владения 40,4% акций TCS Group в семейный траст.

Глава TCS Group сообщал журналистам, что никакого отрицательного влияния на группу или каких-то новых рисков для нее из-за обвинений властей США в адрес Тинькова или его болезни нет.