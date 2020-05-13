МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Структура ВЭБа — VEB Ventures — инвестирует 1 миллиард рублей в развитие клиник и телемедицинской платформы компании "Доктор рядом Холдинг"; сделка связана с ростом рынка телемедицины на фоне COVID-19, говорится в сообщении пресс-службы компании "Доктор рядом".

"VEB Ventures закрыл сделку по финансированию компании "Доктор рядом Холдинг" на 1 миллиард рублей. Сделка VEB Ventures и "Доктор рядом Холдинг" стала одной из крупнейших на российском рынке венчурных инвестиций в телемедицинский сектор за последние три года", — сказано в сообщении.

По словам гендиректора VEB Ventures Олега Теплова, среднегодовой темп роста рынка телемедицины в ближайшие пять лет может составить 116%, а доступ широкого круга пациентов к услугам телемедицинских платформ может стать ключевым драйвером развития рынка. "Телемедицинские технологии помогут решить ключевые задачи нацпроекта "Здравоохранение", в том числе – роста доступности медицинской помощи и устранение дефицита специалистов", — сказал Теплов.

"Так, по данным VEB Ventures, мировая посещаемость телемедицинских сервисов может вырасти в 5,5 раза, с 36 миллионов визитов на начало 2020 года, до 200 миллионов визитов к началу 2021 года. Объем рынка телемедицинских консультаций по итогам 2019 года составил 1,5 миллиарда рублей. До конца 2025 года эта цифра может увеличиться до 96 миллиардов", — заключил он.

Председатель совета директоров "Доктор рядом" Максим Чернин отметил, что пандемия во многом раскрыла потенциал и возможности дистанционных медицинских консультаций. "Ежедневный спрос на онлайн-консультации врачей возрос более чем в 10 раз. Наша задача – сделать телемедицинские услуги бесплатными для жителей различных регионов нашей страны на постоянной основе, вне зависимости от эпидемиологической ситуации. Это станет возможным благодаря включению дистанционных медицинских консультаций в региональные системы ОМС", — заключил он.

ВЭБ и "Доктор рядом" 30 марта запустили проект по обеспечению жителей России бесплатной телемедицинской помощью. Россияне могут обращаться за дистанционными консультациями не только к терапевтам, педиатрам и врачам общей практики, но также к врачам ключевых, узких специальностей. Проконсультироваться с врачом онлайн можно несколькими способами: с помощью мобильного приложения "Доктор рядом Телемед", сайта veb.dr-telemed.ru или с помощью специально выделенной телефонной линии 8 800 550 69 17.