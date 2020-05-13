МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Global Fashion Group назначила Джери Калмиса на должность главного исполнительного директора интернет-магазина Lamoda, говорится в сообщении компании.

"Global Fashion Group (GFG) объявляет о назначении Джери Калмиса на пост Chief Executive Officer компании Lamoda, онлайн-платформы GFG на рынках России и СНГ. Джери приступит к исполнению своих обязанностей незамедлительно. С 2016 года Джери был советником GFG по России и СНГ, он знаком с бизнесом Lamoda и его потенциалом", — говорится в сообщении.

Ранее Калмис руководил сетью Metro Cash & Carry в России, до этого был главным исполнительным директором Tele2 в России.

Lamoda – технологическая ритейл-платформа, а также магазин одежды и аксессуаров. Компания была основана в 2011 году, сейчас у неё есть собственная логистическая структура LM Express с доставкой в 1000 городов России. Ежемесячно онлайн-сервисы Lamoda посещает более 16 миллионов покупателей. В компании работает около 7 тысяч человек.