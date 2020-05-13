БРЮССЕЛЬ, 13 мая — ПРАЙМ, Мария Князева. Грядущее лето не будет нормальным для туризма в Евросоюзе из-за продолжающейся борьбы с распространением нового коронавируса, однако этот сезон может оказаться не полностью потерянным, сказала исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргер Вестагер на пресс-конференции.

"Лето не будет нормальным ни для кого из нас", — сказала она.

При этом ЕК в среду сделала ряд рекомендаций по возобновлению работы транспорта, открытию границ внутри Евросоюза и туризму. Из документов ЕК следует, что речь может идти уже о текущем лете.

"Но если мы будем работать вместе, и все будем делать свою часть работы так, как сегодня рекомендует Еврокомиссия, нам не придется оставаться дома летом, и у нас не будет полностью потерянного лета для европейской туристической отрасли", — сказала она.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.