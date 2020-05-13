МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ поддерживает в качестве временной меры снижение размера платы за парковки в городах РФ, следует из ответа ведомства на запрос главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова (ЛДПР).

Ранее после встречи фракции с председателем правительства спикер Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр Михаил Мишустин договорились обратиться к мэрам и губернаторам крупных российских городов с предложением рассмотреть возможность отмены платы за парковку для врачей и медперсонала.

Кроме того, Нилов направил запрос главе правительства Михаилу Мишустину, в котором попросил дать поручение оперативно рассмотреть возможность полной отмены платных парковок в городах страны или значительного снижения расценок, а также подготовить соответствующие рекомендации для всех субъектов Российской Федерации.

"Минэкономразвития России поддерживает в качестве временной меры снижение размера платы за пользование парковками и считает возможным вынести указанный вопрос на рассмотрение рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, участие в деятельности которой рекомендовано принимать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации)", — говорится в ответе ведомства (есть в распоряжении РИА Новости).

При этом в ведомстве отмечают, что полная отмена платы за пользование парковками представляется в условиях режима самоизоляции не вполне обоснованной. МЭР также указывает, что к полномочиям органов местного самоуправления относится принятие решения о создании и использовании на платной основе парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, а также определение методики расчета и установление размера платы за пользование такими парковками. При этом владелец платной парковки вправе устанавливать дополнительные категории пользователей платной парковки, категории транспортных средств, которым предоставляется право льготного пользования платной парковкой.

"Учитывая изложенное, снижение платы за пользование парковками, расположенными на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения могут быть реализованы соответственно путем принятия актов субъектов Российской Федерации, актов органов местного самоуправления или решений владельцев парковок", — говорится в документе.

Министерство транспорта РФ также в своем ответе депутату указало, что установление порядка создания и использования, в том числе платных парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения относится к компетенции органов местного самоуправления. "Соответственно данные органы имеют необходимые полномочия для принятия решения по снижению размера или отмене платы за пользование платными парковками, в том числе исходя из эпидемиологической ситуации, сложившейся в конкретном регионе", — говорится в документе.