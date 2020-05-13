МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Минфин России в условиях улучшения настроений инвесторов и возобновления роста цен на вторичном рынке разместил в среду облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 128 миллиардов рублей, показав тем самым четвертый по объему результат за всю историю рынка, свидетельствуют данные министерства.

На первом аукционе Минфин продал ОФЗ 26229 с погашением в ноябре 2025 года на 91,879 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 108,47% от номинала, доходность по цене отсечения — 5,42% годовых. Средневзвешенная цена составила 108,5473% от номинала, средневзвешенная доходность — 5,41% годовых. Спрос составил 141,855 миллиарда рублей.

На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26233 с погашением в июле 2035 года на 36,216 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 100,08% от номинала, доходность по цене отсечения — 6,18% годовых. Средневзвешенная цена составила 100,312% от номинала, средневзвешенная доходность — 6,16% годовых. Спрос — 60,281 миллиарда рублей.

Оба аукциона проводились без установленного заранее лимита. В ходе первого аукциона министерство удовлетворило 106 заявок инвесторов, в ходе второго — 67 заявок. Совокупный спрос инвесторов на аукционах превысил 202 миллиарда рублей.

Больше Минфин размещал только в конце апреля текущего года — 133 миллиарда рублей, а также в апреле и мае 2019 года, когда были зафиксированы максимальные объемы продаж – 137,14 миллиарда и 134,75 миллиарда рублей соответственно.

КОНЪЮНКТУРА РЫНКА

В минувшую пятницу рынки получили сигнал от Банка России о том, что уже на апрельском заседании регулятор рассматривал возможность агрессивного снижения ключевой ставки сразу на 100 базисных пунктов. Также ЦБ указал на то, что такой вариант снижения ставки будет рассматриваться и на следующем заседании, напомнил главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

"В этой связи сейчас участники рынка рассматривают варианты снижения ключевой ставки на июньском заседании как на 50, так и на 100 базисных пунктов. Ожидания дальнейшего активного снижения ключевой ставки ЦБ и соответствующего снижения доходностей долговых бумаги сейчас выступают основным драйвером ценового роста ОФЗ", — сказал он РИА Новости.

В этих условиях индекс российских государственных облигаций (RGBI), основной индикатор рынка государственного долга РФ, обновил в среду исторический максимум, достигнув отметки 154,65 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Предыдущее пиковое значение индекс демонстрировал 21 февраля этого года — 153,52 пункта.

"Улучшение настроений инвесторов и возобновление роста цен на вторичном рынке, причиной которых стало заявление главы Банка России о рассмотрении на апрельском заседании шага снижения ставки на 100 базисных пунктов и возможном рассмотрении в будущем, нашло свое отражение и на результатах состоявшихся 13 мая аукционов: объем общего спроса превысил 202 миллиарда рублей, а объем размещения — 128 миллиардов рублей (четвертый показатель за всю историю рынка) при минимальном уровне средневзвешенной доходности, которая была на 1 базисный пункт ниже уровня рынка", — прокомментировал итоги аукционов главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.

По словам Покатовича, в настоящий момент инфляционная конъюнктура РФ остается сдержанной, и позволяет ЦБ фактически беспрепятственно реализовывать снижение ключевой ставки. "По нашим оценкам, в перспективе ближайших месяцев темпы роста потребительских цен будут характеризоваться умеренным ускорением, что также будет выступать фактором в пользу "активной мягкости" со стороны ЦБ РФ", — отметил он.

При данных вводных ожидания инвесторов снижения ключевой ставки могут продолжить усиливаться в перспективе ближайших недель. В этих условиях, полагает он, доходности долгового рынка также будут снижаться, а ценовой рост продолжится.