ЛОНДОН, 13 мая — ПРАЙМ. Многие компании по всему миру и их сотрудники после пандемии коронавируса предпочтут продолжать работать в удаленном режиме и переехать в менее дорогие офисы и дома на окраине городов с целью экономии. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказала главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Беата Яворчик.

По ее мнению, многие компании получили опыт удаленной работы и теперь большинство пересмотрит свой будущий режим деятельности. "Мир подвергся величайшему эксперименту по работе в удаленном режиме. Это то, что повлияет на поведение бизнеса в будущем. Если раньше, чтобы поработать из дома вы должны были получить разрешение, то после карантина, я думаю, придется просить разрешение, чтобы поработать в офисе", — сказала собеседница агентства.

"Компании, которые могут работать удаленно, будут продолжать работать удаленно. Возможен сценарий, когда разные департаменты компаний будут приходить в офис один раз в неделю в какой-то определенный день для встреч, обучения, или сдачи отчетности", — не исключила она.

"Поскольку люди смогут работать удаленно, то у многих появится возможность переехать из центра в жилье подешевле в отдаленных районах города или даже за город. Компании также могут перевести свои офисы в менее дорогие локации", — считает Яворчик.

Таким образом, переехавшие офисы и сотрудники будут поддерживать местный бизнес на новых местах. "Переехав на новые места, люди могут поддержать местные компании, рестораны и магазины", — заключила она.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заболевания, свыше 283 тысяч человек скончались.