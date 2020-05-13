БРЮССЕЛЬ, 13 мая /ПРАЙМ/. Европейская комиссия сконцентрируется на оказании финансовой помощи странам ЕС, которые более других пострадали в результате пандемии коронавируса или располагают меньшими возможностями для преодоления этого кризиса, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Один и тот же вирус затронул все государства ЕС, но возможности реагировать и справляться с ударом у всех разные", — сказала фон дер Ляйен, выступая в среду перед депутатами Европарламента.

Она отметила, что более всего пострадали регионы с развитым туризмом и сферой культуры.

Кроме того, с самыми тяжелыми последствия пандемии столкнулись государства, которые первыми приняли на себя удар пандемии. "Именно болезненный опыт и полная прозрачность Италии и Испании в управлении кризисом пандемии помогли другим лучше подготовиться к удару", — сказала председатель ЕК.

Она отметила, что Еврокомиссия обеспечили полную гибкость в том, что касается использования средств ЕС и государственной поддержки. В то же время, фон дер Ляйен признала, что на общем рынке ЕС наблюдается ухудшение условий конкуренции. "Каждое государство-член ЕС располагает разными бюджетными возможностями и по-разному использует государственную поддержку", — пояснила она. "Мы должны поддержать тех, кто более всего в этом нуждается", — подчеркнула фон дер Ляйен.

Она пояснила, что разрабатываемый Еврокомиссии план восстановления экономики ЕС состоит из двух частей. "Во-первых, это многолетний финансовый план, который вам хорошо известен. Во-вторых, помимо бюджета, будет инструмент восстановления", — сказала председатель ЕК. Этот инструмент будет финансироваться за счет дополнительных заимствований Еврокомиссии с учетом определенного лимита.

При этом, по ее словам, все фонды восстановления будут проходить через программы ЕС, и депутаты Европейского парламента смогут контролировать их использование.

Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что параметры нового фонда восстановления Евросоюза от глубочайшего кризиса, вызванного борьбой с распространением нового коронавируса, будут определены в ближайшие недели.